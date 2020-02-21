Киев жалуется, что никак не может выкрутить лампочку Ильича

НЭК "Укрэнерго" отказывается исполнять рекомендации Минэнерго страны в части закупок электроэнергии из России и Белоруссии. Независимая компания просто игнорирует рекомендации властей. Об этом сокрушался министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе заседания 19 февраля комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Перед депутатами он пожаловался на отсутствие у него полномочий повлиять на сложившуюся ситуацию.

"Они независимы, то есть корпоратизированные, наблюдательный совет. Как я, как министр, буду влиять на их решения, не могу даже сказать. Как гражданин Украины могу сказать, что у меня это вызывает беспокойство... Большие у них шоу происходят, в будущее они смотрят, шампанское пьют", – цитирует пана Оржеля "Обозреватель" в пятницу, 21 февраля.

На днях такой же стон подняла председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она заявила, что закупка российского тока, который идет в Незалежную по инициативе главы комитета Рады по энергетике Андрея Геруса с осени прошлого года скоро оставит без работы украинских шахтеров. По ее мнению, российская лампочка Ильича уничтожает украинскую электрогенерацию и угольную отрасль.

В Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины утверждают, что из-за закупок у РФ тока в соборной прекратят работу 75% местных угледобывающих предприятий и большинство атомных блоков.

