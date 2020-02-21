Украинцев дурят магией чисел с ценами на газ
Жителей Украины откровенно водят за нос, утверждая, что цены на газ для потребителей снижены благодаря усилиям киевских властей. Народ пытаются усыпить "магией цифр". К такому выводу пришел замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя сегодняшние реляции из украинского кабмина об успехах в ценообразовании на голубое топливо.
По его мнению, правительство соседнего государства вынуждено заниматься подобной "словесной спекуляцией", поскольку обещало украинцам снижение стоимости за потребление газа с 1 января нынешнего года, а за ним и удешевление всех коммунальных услуг.
"Однако потребители, держа в руках квитанцию за январь этого года убедились, что в сравнении с декабрем 2019-го цены только выросли. И здесь подключается "магия цифр" чиновников этой страны, чтобы убедить население: оно платит меньше, только этого не понимает", – цитирует ФБА "Экономика сегодня" эксперта.
Он отметил, что если сравнивать квитанции нынешнего января с этим же периодом за прошлый год, то действительно сравнение будет в пользу новых. Однако этому есть вполне простое объяснение: в 2019-м стоимость голубого топлива в ЕС, а Киев закупает газ на европейских биржах, снизилась до рекордных минимумов. Также упали цены на сырье и к концу года в сравнении января с январем.
"Но чтобы украинцы не расслаблялись, им добавили вторую квитанцию – за транспортировку газа до потребителя. А для закрепления "позитива" Киев рассказывает: если б не заслуги киевских чиновников в заключении контракта с РФ, то украинцы заплатили бы еще в 3-4 раза больше", – считает Фролов.
Эксперт полагает, что это всего лишь маскировка фактов и подмена понятий.
Ранее в пятницу, 21 февраля, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая в Верховной раде, заявил, что подписанный с Москвой контракт на транзит российского газа – это достижение правительства страны. И если бы не этот договор, то цена на газ в соборной выросла бы в три-четыре раза, что "привело бы к подорожанию энергетических ресурсов для предприятий и граждан и существенно ударило бы по экономике страны", сообщает РИА "Новости".
Добавим, что вышеозначенная арифметика чисел, судя по всему, как-то не очень вдохновила украинцев. Буквально накануне стало известно, что 14 областей Украины из-за долгов за потребление "голубого огонька" находятся на грани отключения от газоснабжения прямо с 1 марта. Об этом жителей страны предупредил "Нафтогаз", посоветовав до 28 февраля заплатить всю задолженность.
Ну, то такое.
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