Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Половине населения Украины перекроют газ

Половине населения Украины перекроют газ
Фото: pixabay.com
Местные потребители "голубого огонька" задолжали миллионы гривен

"Нафтогаз" предупредил о частичном отключении газоснабжения в 14 областях Украины с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании на своем портале.

Причиной тому является катастрофическая задолженность потребителей. Отмечается, что 52 поставщика тепла должны выплатить "Нафтогазу" 3922,8 млн гривен.

Список предприятий-должников охватывает пол-Украины. Долги накопились у теплопоставщиков, расположенных в 14 областях страны: Киев, Днепропетровск, Павлоград, Мариуполь, Житомир, Белая Церковь, Ирпень, Буча, Счастье, Николаев, Одесса, Полтава, Острог, Шостка, Харьков, Херсон, Хмельницкий.

Чтобы и дальше получать газ, компания требует оплатить долги до 28 февраля, причем, кроме минимального платежа, также внести оплату стоимости природного топлива, потребленного в первом месяце этого года.

В конце января, как напоминает RT, советник президента Украины Игорь Новиков, ругаясь матерными словами, заявил, что "Нафтогаз" закупил летом 2019-го слишком дорогой газ. В результате, это сказалось на конечных потребителях.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей