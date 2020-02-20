Местные потребители "голубого огонька" задолжали миллионы гривен

"Нафтогаз" предупредил о частичном отключении газоснабжения в 14 областях Украины с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании на своем портале.

Причиной тому является катастрофическая задолженность потребителей. Отмечается, что 52 поставщика тепла должны выплатить "Нафтогазу" 3922,8 млн гривен.

Список предприятий-должников охватывает пол-Украины. Долги накопились у теплопоставщиков, расположенных в 14 областях страны: Киев, Днепропетровск, Павлоград, Мариуполь, Житомир, Белая Церковь, Ирпень, Буча, Счастье, Николаев, Одесса, Полтава, Острог, Шостка, Харьков, Херсон, Хмельницкий.

Чтобы и дальше получать газ, компания требует оплатить долги до 28 февраля, причем, кроме минимального платежа, также внести оплату стоимости природного топлива, потребленного в первом месяце этого года.

В конце января, как напоминает RT, советник президента Украины Игорь Новиков, ругаясь матерными словами, заявил, что "Нафтогаз" закупил летом 2019-го слишком дорогой газ. В результате, это сказалось на конечных потребителях.