"Слуги народа" оказались неспособны контролировать, что несут в интервью

Нардепы Верховной рады от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" получили предписание держаться подальше от российских журналистов. Это признала ответственная за сферу коммуникаций политического объединения Евгения Кравчук.

"У нас есть четкая рекомендация по общению с российскими СМИ – на них табу", – сообщила она в интервью "КП Украина".

Кравчук напомнила, как однажды нардеп от "Слуги народа" пришел на передачу российского Первого канала, а потом сам сказал, что "совершил ошибку".

Эта история произошла осенью 2019 г., когда депутат Рады Евгений Шевченко, комментируя ситуацию в Донбассе, обвинил украинских националистов в срыве мирного процесса. На родине за такие слова Шевченко раскритиковали, обвинили в распространении антиукраинской пропаганды и занесли в скандально известный список "Миротворца".

Ранее на Украине запретили русскоязычную рекламу и упоминания о Путине.