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России грозит суд из-за Керченского пролива

России грозит суд из-за Керченского пролива
Фото: most.life/multimedia
Киев похвастался очередной победой над Москвой по делу судоходства в Керченском проливе

Арбитражный трибунал в Гааге считает, что имеет право рассматривать иск Украины против России в вопросе Азовского моря. Об этом сообщил глава МИД Незалежной Вадим Пристайко.

"Дело по морскому праву двигается дальше! Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", – написал министр в своем "Твиттер".

Он перечислил все "грехи" Москвы, которые Киев намерен разобрать в Гааге: "незаконное строительство" Крымского моста, "незаконная остановка судов" в Керченском проливе на пути следования в украинские порты на Азове Бердянск и Мариуполь.

Напомним, постмайданные деятели 14 сентября 2016 г. инициировали спор с Российской Федерацией относительно якобы нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву. Они жалуются на то, что Москва не дает Киеву пользоваться морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (то есть в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе), включая добычу природных ресурсов.

Российская сторона эти обвинения отвергает. В мае 2018 г. Москва подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции данного института рассматривать иск Украины к РФ. В августе того же года арбитраж решил разделить процесс на две составляющие – юрисдикционную и по существу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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