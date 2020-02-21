Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украина придумала способ подачи воды в Крым

Украина придумала способ подачи воды в Крым
Фото: pixabay.com
продолжениеКитайцев шокировал прием на Украине эвакуированных людей
Киевские стратеги собрались приватизировать мелиорацию

Украинские власти задумали объединить Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы в одно предприятие, чтобы подавать воду в Крым и поставить под контроль мелиоративную систему в Херсонской области. Об этом сообщает экс-депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Сергей Хлань.

"Каховский Магистральный Канал и Северо-Крымский канал планируют объединить в единое публичное акционерное общество "Воды Таврии". Это означает приватизацию двух магистральных каналов Херсонщины. Соответствующее распоряжение уже лежит на столе премьера", – написал бывший парламентарий в "Фейсбук".

По его словам, в правительстве торопятся с решением, чтобы успеть до начала поливного сезона.

"СКК приватизируют для облегчения процедуры подачи воды в Крым, МагКанал для получения полного контроля над мелиорацией", – утверждает он.

Данный прожект со стороны украинских властей, полагает пан Хлань, приведет к тому, что фермеры Херсонщины станут лишь "управляющими на чужих полях".

Обеспокоенные украинцы в комментариях просят назвать авторов инициативы и показать сам документ. Другие же считают, что этот пост является провокацией, причем со стороны Порошенко.

Ранее стало известно, что руководство Крыма намерено подать иск против Украины из-за водной блокады полуострова и перекрытия Северо-Крымского канала с 2014 года. Об этом 19 февраля сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики при президенте РФ Александр Молохов, сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость из далека
Ответить
гррр
вода вернется только в украинский Крым !!!
В Крыму эту воду не возьмут,мы привыкли сами решать свои проблемы.в том числе и с водой))залейтесь ею сами,хоть по гланды
Гость
Ответить
всеобщая свиноферма на территории окраины рискует захлебнуться в отравленной воде
гррр
Ответить
вода вернется только в украинский Крым !!!
1
новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей