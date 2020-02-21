Киевские стратеги собрались приватизировать мелиорацию

Украинские власти задумали объединить Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы в одно предприятие, чтобы подавать воду в Крым и поставить под контроль мелиоративную систему в Херсонской области. Об этом сообщает экс-депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Сергей Хлань.

"Каховский Магистральный Канал и Северо-Крымский канал планируют объединить в единое публичное акционерное общество "Воды Таврии". Это означает приватизацию двух магистральных каналов Херсонщины. Соответствующее распоряжение уже лежит на столе премьера", – написал бывший парламентарий в "Фейсбук".

По его словам, в правительстве торопятся с решением, чтобы успеть до начала поливного сезона.

"СКК приватизируют для облегчения процедуры подачи воды в Крым, МагКанал для получения полного контроля над мелиорацией", – утверждает он.

Данный прожект со стороны украинских властей, полагает пан Хлань, приведет к тому, что фермеры Херсонщины станут лишь "управляющими на чужих полях".

Обеспокоенные украинцы в комментариях просят назвать авторов инициативы и показать сам документ. Другие же считают, что этот пост является провокацией, причем со стороны Порошенко.

Ранее стало известно, что руководство Крыма намерено подать иск против Украины из-за водной блокады полуострова и перекрытия Северо-Крымского канала с 2014 года. Об этом 19 февраля сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики при президенте РФ Александр Молохов, сообщает РИА "Новости".

