Российская лампочка Ильича оставит без работы украинцев
Российский ток, идущий в Незалежную, может привести к массовым увольнениям украинских горняков из-за кризиса в энергетической и угольной отраслях страны. Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Всю вину за будущий крах соборной она взвалила на главу комитета Ворховной рады по энергетике Андрея Геруса, который инициировал закупки лампочки Ильича у России.
По ее мнению, представитель партии "Слуга народа" выступает в интересах некоего отдельного местного олигарха. Надо полагать, здесь речь идет о днепропетровском предпринимателе Игоре Коломойском, поскольку первые закупки российской электроэнергии осенью 2019 г. осуществила компания, которая входит в принадлежащую ему группу "Приват".
"Мы предупреждали, что это приведет к уменьшению нашего производства атомной энергетики и к проблемам с шахтерами. И мы видим, что сегодня уже правительство не справляется с обеспокоенностью шахтеров и с выплатами шахтерам уже на сегодняшний момент, пока они имеют работу", – цитирует "Обозреватель" пламенную речь пани Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "Украина 24".
Она предрекла закрытие местных шахт и энергопредприятий из-за импорта российского тока.
Ранее в феврале с такими же обвинениями в связи с Москвой выступил и депутат Рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он утверждает, что Герус предает интересы страны, лоббируя импорт электроэнергии из РФ, тем самым уничтожая отечественную генерацию и угольную отрасль. В то же время на складах украинских предприятий лежат месячные запасы топлива.
По данным Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины, импорт электроэнергии из России грозит остановкой 75% местных угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.
Напомним, российскую лампочку Ильича снова включили для украинцев с 1 октября 2019 г. благодаря "поправке Геруса". В результате это привело к падению мощностей украинских энергопредприятий. Государственный "Энергоатом" пожаловался о недополучении 100 млн. грн в декабре.
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