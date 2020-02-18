Бывший президент Незалежной намерен в Москве отстоять свое конфетное детище в Липецке

Принадлежащая украинскому олигарху Петру Порошенко кондитерская фабрика Roshen отправилась с жалобой в Верховный суд России, где хочет добиться отмены решений нижестоящих судебных инстанций о начислении предприятию налогов на 361,5 млн рублей.

По сообщению ТАСС, апелляция Roshen касается вердикта Арбитражного суда Центрального округа. Таким образом, тот оставил в силе решение Арбитражного суда Липецкой области и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда.

Все инстанции признали законными начисление фабрике налогов: 285,9 млн руб НДС за 2012 год, а также 26,2 млн руб пени и 49,5 млн руб штрафа.

Roshen является одним из крупнейших и любимейших активов пана Порошенко. На Украине очень внимательно следят за тем, как "шоколадный король", который был обязан продать производство после своего избрания президентом в 2014-ом, однако не сделал этого. Петр Алексеевич всего лишь ограничился передачей компании в доверительное управление. Сейчас Roshen владеет пятью фабриками на Украине, в Венгрии и Литве.

Завод в Липецкой области остановлен в 2015 г. Тогда российские правоохранители обвинили руководство предприятия в мошенничестве и арестовали активы в качестве обеспечительной меры. Украинские журналисты однажды даже посетили Липецк, чтобы убедиться, что фабрика не функционирует.

