Москва указала на увиливание Киева от реализации Минских договоренностей

Выполнение Минских соглашений – вот единственная дорога к миру в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на специальном заседании Совбеза ООН, посвященном пятой годовщине утверждения данного документа.

По словам дипломата, Россию очень тревожит, что на Украине откровенно саботируют Минские договоренности. Даже в ближайшем окружении президента Владимира Зеленского звучат заявления, противоречащие декларациям главы государства о мирном урегулировании на юго-востоке. При этом все обсуждения сводятся к претензиям в адрес Москвы, хотя она не является стороной Минских соглашений. Тем самым реальный процесс урегулирования в Донбассе не продвигается.

"Минские соглашения - не трюк и не параллельная реальность, а единственная реальная надежда на мир. Только после их полной реализации Украина имеет шанс вернуть утраченное доверие жителей Донбасса, которых украинская власть в одночасье сделала жителями второй сорта, "сепаратистами" и чужаками в своей собственной стране", – подчеркнул Небензя.

Ранее на Мюнхенской конференции был предложен план по урегулированию в Донбассе под названием "12 шагов к большей безопасности на Украине".