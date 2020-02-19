Президент Украины проигнорировал едкое замечание в свой адрес

Владимир Зеленский посетил Бориспольскую многопрофильную больницу. Одна из присутствующих женщин накричала на украинского президента и назвала его предателем.

"Зеленский, ты зраднык (предатель – прим. ред.). Почему на фронте люди гибнут?" – гневно обратилась к нему гражданка, заявив, что является жительницей Донецка.

Она потребовала от президента ответа, потому что олицетворяет собой народ Украины.

Женщина добавила, что может рассказать, какого работается людям в шахтах, но украинский лидер не обратил на выкрики и требования никакого внимания. Он с делегацией отправился дальше осматривать больницу. Видео инцидента доступно на YouTube, пишет "Московский комсомолец".

Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года. Во время инаугурации он назвал главные цели своей команды – прекращение войны на востоке государства и возвращение "украинских Крыма и Донбасса". После новоиспеченный лидер страны объявил о роспуске Верховной рады и попросил всех присутствующих "освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах".