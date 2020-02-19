Жители села Конотоповка разложили автомобильные покрышки на въезде в населенный пункт

Украинцы боятся распространения коронавируса и стараются бороться с ним, как могут. Жители села Конотоповка (Тернопольская область) поставили на подъездах к населенному пункту бетонные блоки, разложили автомобильные покрышки и вырыли ров. Таким образом они пытаются не допустить размещения в местных больницах людей, которых 20 февраля эвакуируют из Китая.

Граждан планируют отправить в местный санаторий "Медоборы". По словам участников акции, три автобуса с жителями населенных пунктов уже направили в Тернополь для встречи с руководством областного совета по этому вопросу, пишет издание "Сегодня".

Директор санатория Василий Мартынюк заверил, что без согласия местного населения не получится разместить эвакуированых из Китая туристов.

За порядком на улицах постоянно следит полиция. По заявлению одного из представителей ведомства, обстановка пока спокойная.

Нежелание размещать прибывающих из Китая на территории своего района выразил и депутат Обуховского городского совета (Киевская область) Владимир Тимченко. Он заявил, что заботится о гражданах и призвал высшее руководство последовать примеру других стран. "Подобные заведения должны быть расположены за пределами населенных пунктов", – подчеркнул Тимченко.

Вспышка коронавирусной инфекции была обнаружена в декабре 2019 года на территории города Ухань провинции Хубэй центрального Китая. От заболевания в настоящий момент скончалось 2000 человек. С 20 февраля 2020 года начнет действовать запрет на въезд граждан Китая на территорию России.