Киев пытается нагреть Минск за счет украинского транзита

В Незалежной быстро подсуетились на фоне топливной проблемы Белоруссии, которая никак не может договориться с Россией о поставках нефти, и выступила с неожиданным предложением – начать перекачивать черное золото на республиканские НПЗ по трубе "Одесса – Броды". Так же готова доставлять его по железной дороге.

Об этом заявил заявил посол Украины в Минске Игорь Кизим в среду, 19 февраля. По его словам, такие разговоры велись с белорусскими властями и в декабре прошлого года, и в начале января нынешнего.

"Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно", – цитирует портал naviny.by дипломата.

Он добавил, что когда поступит заявка из Минска, в Киеве ее рассмотрят.

"Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы", – подчеркнул украинец.

Пан Кизим напомнил, как белорусская сторона помогла украинской летом 2019-го, когда Москва ввела запрет на поставки топлива в Незалежную. Тогда Белоруссия стала больше качать российской нефти украинским потребителям.

В своем заявлении киевский посол не уточнил, чью нефть Украина собралась продавать братьям-белорусам. Однако, если учесть, что нефтепровод "Одесса – Броды", проложенный между городом у Черного моря и населенным пунктом во Львовском области, где труба стыкуется с советским нефтепроводом "Дружба", не долго догадаться, какой черное золото предлагается перепродать Киеву.

Для президента Белоруссии Александра Лукашенко и тут встанет вопрос цены. А мы добавим, что поставки российской нефти для местных НПЗ прекратились 31 декабря прошлого года. Бацька продолжает активно искать альтернативных поставщиков и периодически грозит Москве забором топлива из транзита.

