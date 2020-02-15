Скандальным заявлениям истеричного Лукашенко нашли объяснение
Судя по последним высказываниям президента Белоруссии Александра Лукашенко, он сильно нервничает. Причины его поведения объяснил политолог. Так, Марат Баширов считает, что истерику белорусского лидера вызвало прекращение дотаций со стороны России. Нежелание Москвы действовать в ущерб российских нефтяных компаний Лукашенко не понравилось.
"Он говорил, что Минск откачивает из нефтепровода для НПЗ техническую нефть. Теперь последовало сообщение, что Белоруссия собирается забирать оплаченную европейским покупателем нефть", – отметил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой". При этом Баширов напомнил, что черное золото через Белоруссию идет транзитом, который оплатила Москва.
Политолог также подчеркнул, что для Минска связь с нашей страной – вопрос выживания, а потому ссориться и делать подобные скандальные заявления явно не стоит.
"Белорусские компании на Западе в действительности никто не ждет", – сказал он.
Баширов также вспомнил и о высказывании Лукашенко относительно якобы давления российских властей. По словам главы государства, Москва активно "намекает" ему на объединение России и Белоруссии, если Минск хочет общих цен на топливо. При этом Лукашенко заявил, что его народ никогда такого не захочет.
"Если бы Лукашенко вдруг согласился провести честный референдум на тему "Нужно ли полное сближение с Россией?", его бы сильно удивили результаты", – подчеркнул эксперт. Он добавил, что удивлен выдержке и доброжелательности президента РФ Владимира Путина на фоне подобных выпадов.
Ранее политолог Андрей Суздальцев объяснил, почему на переговорах с Путиным Лукашенко не удалось настоять на своем.
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