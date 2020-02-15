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Скандальным заявлениям истеричного Лукашенко нашли объяснение

Скандальным заявлениям истеричного Лукашенко нашли объяснение
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Батьке не нравится, что Москва не хочет поддерживать экономику его страны в ущерб собственным интересам

Судя по последним высказываниям президента Белоруссии Александра Лукашенко, он сильно нервничает. Причины его поведения объяснил политолог. Так, Марат Баширов считает, что истерику белорусского лидера вызвало прекращение дотаций со стороны России. Нежелание Москвы действовать в ущерб российских нефтяных компаний Лукашенко не понравилось.

"Он говорил, что Минск откачивает из нефтепровода для НПЗ техническую нефть. Теперь последовало сообщение, что Белоруссия собирается забирать оплаченную европейским покупателем нефть", – отметил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой". При этом Баширов напомнил, что черное золото через Белоруссию идет транзитом, который оплатила Москва.

Политолог также подчеркнул, что для Минска связь с нашей страной – вопрос выживания, а потому ссориться и делать подобные скандальные заявления явно не стоит.

"Белорусские компании на Западе в действительности никто не ждет", – сказал он.

Баширов также вспомнил и о высказывании Лукашенко относительно якобы давления российских властей. По словам главы государства, Москва активно "намекает" ему на объединение России и Белоруссии, если Минск хочет общих цен на топливо. При этом Лукашенко заявил, что его народ никогда такого не захочет.

"Если бы Лукашенко вдруг согласился провести честный референдум на тему "Нужно ли полное сближение с Россией?", его бы сильно удивили результаты", – подчеркнул эксперт. Он добавил, что удивлен выдержке и доброжелательности президента РФ Владимира Путина на фоне подобных выпадов.

Ранее политолог Андрей Суздальцев объяснил, почему на переговорах с Путиным Лукашенко не удалось настоять на своем.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Нет,не Беларусский Народ вы кормите,а лично лукашенко и его свиту.
Тфу <цензура>..хохлы весь мозг проели уже)
БЕЛОРУСКИЙ НАРОД
Гость
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Гость
Нет,не Беларусский Народ вы кормите,а лично лукашенко и его свиту.
Чтт за абсурд сводить всё к такому примитиву..лукашенко избрал народ?народ значит он представляет народ,и дава, лукашв мы даем украинскому народу..или ты думаешь чтт давать народу нужно каждому лично в руки? Бред то не несите
Гость
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Есть хорошая поговорка про таких усатых козлов, ни крошки в рот, ни сантиметра в #опу.
сэр самуэль харрис
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Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет! Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю, и этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он... Ну! Довольно, товарищ! Одно из двух: или вы сейчас же отправитесь к «Цветнику» и приносите к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до пяти. Да или нет? Раз...
Гость
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Гость
20 лет мы их кормим. продаем ресурсы задешево - покупаем продукцию за дорого. за 20 лет наши друзья ничего не сделали чтоб стать самодостаточными. а теперь по закону жанра в 20 лет им говорят <цензура> и учитесь сами зарабатывать они обижаются.
Нет,не Беларусский Народ вы кормите,а лично лукашенко и его свиту.
Гость
Ответить
20 лет мы их кормим. продаем ресурсы задешево - покупаем продукцию за дорого. за 20 лет наши друзья ничего не сделали чтоб стать самодостаточными. а теперь по закону жанра в 20 лет им говорят <цензура> и учитесь сами зарабатывать они обижаются.
М
Ответить
лука не белоруссия
лука предатель славян и российской империи
1
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