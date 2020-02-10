Возлагающая большие надежды на Батьку Белоруссия просчиталась

Встреча в Сочи эмоционального белорусского лидера Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным закончилась не в пользу первого. Так, к примеру, теперь Минск будет пользоваться нефтью из РФ на общих основаниях, то есть закупать ее по мировым ценам.

Впрочем, результат был вполне предсказуем, полагает политолог Андрей Суздальцев. Слишком большие надежды в Белоруссии возлагают на Батьку и его харизму. Поэтому главу государства и не подготовили к переговорам с одним из самых влиятельных политиков в мире и не вооружили весомыми аргументами, пояснил эксперт. В итоге Александр Григорьевич провалил беседу.

"Нет у них аргументов. И он поехал "голым", рассчитывая на какое-то свое личное обаяние", – заявил Суздальцев корреспонденту "Царьграда".

Чары Лукашенко, подчеркнул политолог, работают лишь на его родине. В диалоге с Путиным одной харизмы маловато будет. Именно из-за отсутствия серьезных аргументов Батька начинает обижаться, кричать и психовать.



Напомним, встреча двух президентов состоялась на прошлой неделе. После переговоров Минск отказался закупать российскую нефть по "специальным эксклюзивным условиям".