Минск отказался от каких-либо специальных условий по поставкам российской нефти

Белоруссия потребовала у России закупку нефти на основе мировых котировок. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

Как передает ТАСС, в течение всех переговоров этого неоднократно требовал сам Лукашенко. Глава Белоруссии заявил, что Минску "не нужно никаких специальных эксклюзивных условий".