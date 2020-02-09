Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Белоруссия настояла на закупках российской нефти по мировым ценам

Минск отказался от каких-либо специальных условий по поставкам российской нефти

Белоруссия потребовала у России закупку нефти на основе мировых котировок. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. 

Как передает ТАСС, в течение всех переговоров этого неоднократно требовал сам Лукашенко. Глава Белоруссии заявил, что Минску "не нужно никаких специальных эксклюзивных условий". 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Души умерших возвращаются: приметы и суеверия на 8 февраля

Православные отмечают день Федора

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей