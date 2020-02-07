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Путин устроил Лукашенко яркую встречу

Путин устроил Лукашенко яркую встречу
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru/
Лидер России заставил коллегу из Белоруссии расстегнуть рубашку

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в пятницу, 7 февраля, в Сочи. Белорусский лидер прибыл в свою местную резиденцию еще накануне. Он не стал утруждать себя выбором костюма – предпочел кардиган и выглядел расслабленно. Сегодня галстук он все-таки надел, но оказалось, что российский президент этой формальностью пренебрег.

Путин вообще устроил Лукашенко "яркий" прием: позвал в горную Красную поляну, встречать вышел в алой куртке, без галстука, в рубашке с расстегнутым воротом. Его вид демонстрировал полное радушие и благостный настрой.

Батька настроение уловил. И, судя по фотографиям со встречи, опубликованным в телеграм-канале "Пул №3", к переговорам с глазу на глаз от галстучка тоже избавился и пуговку на шее ослабил.

Впрочем, оба лидера – опытные политики. Расстегнутые рубахи не мешают им обсуждать серьезнейшие вопросы. А сейчас на кону стоит будущий союз России и Белоруссии. Интеграция, к которой стороны столь активно продвигались в последнее время, споткнулась о сугубо финансовые вопросы – цены на поставки нефти и газа. В связи с этим, как это бывало и раньше, из Минска на Москву вылился не один ушат грязи.

Анонсируя поездку в Россию, Лукашенко, правда, заявил, что не собирается "ломать отношения" и настроен решить все проблемы. Но тут же подчеркнул, что идти на компромисс по энергоносителям не намерен. Тем важнее сегодняшние переговоры. 

Николай ВИКТОРОВ

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