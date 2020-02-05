Лукашенко обсудил с Помпео украинский сценарий для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет к российскому лидеру Владимиру Путину с козырем в рукаве. Он готов требовать скидку на поставки республике нефти и газа, угрожая в противном случае прекратить выплаты по предоставленным Россией кредитам.
Этот сценарий ранее прекрасно отыграл Киев. Там попросту отказались считать себя обязанными обслуживать долг в $3 млрд, возникший в 2013 г., когда Россия приобрела украинские еврооблигации. Сейчас такой же план зреет в Минске. По данным телеграм-канала "Котел №6", Лукашенко обсудил с госсекретарем США Майком Помпео возможную поддержку Западом позиции, что кредиты были "навязаны" Минску и, следовательно, их не обязательно возвращать.
Накануне Лукашенко сообщил, что намерен вскоре увидеться с Путиным, чтобы наконец решить все наболевшие вопросы. Однако готовности идти на компромисс Батька явно не демонстрировал. Напротив, он обвинил Москву в том, что она намеренно завышает сцены на поставки углеводородов в республику, сотрудничает с белорусскими мошенниками и наживается на процентах от дорогих кредитов, выданных Минску в трудный момент.
"Если говорить по кредитам, то американцы им (России – прим.ред.) платят 1,5% за то, что они там валюту держат, а мы им платим от 4% до 6%. Счастье нам подарили – $1 млрд ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги", – цитирует БелТА Лукашенко.
Опыт показывает, что столь воинственный настрой Батьки еще никогда не шел на пользу российско-белорусским отношениям.
Ранее стало известно, что Помпео предложил Лукашенко закупать нефть у США.
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