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Лукашенко обвинил Москву в связях с мошенниками

Лукашенко обвинил Москву в связях с мошенниками
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Белоруссии разоблачили масштабную преступную схему

Белорусские мошенники смогли организовать коррупционную сеть благодаря связям в России. Так президент республики Александр Лукашенко прокомментировал задержание руководителей четырех местных сахарных заводов.

"Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве "прокладку" – торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", – цитирует Батьку БелТА.

Как оказалось, белорусские предприниматели, которые исчезли в конце января, коротали это время за решеткой. Комитет государственной безопасности (КГБ) задержал главу Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова, директора Скидельского сахарного комбината Дмитрия Егорова, директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича и директора Слуцкого сахарорафинадного завода Николая Прудника по обвинению в мошенничестве. Причем Прудника и Криштаповича перехватили буквально в воздухе – их самолет, направлявшийся в Мюнхен, по требованию КГБ развернули уже над территорией Польши.

По версии следствия, руководители сахарных заводов учредили в РФ Белорусскую сахарную компанию, которая экспортировала продукцию в том числе в Белоруссию, но уже по завышенным ценам. Это вызвало особое негодование главы республики. Он сообщил что руководитель этой компании Дмитрий Кириллов также взят под стражу. Арестованы и некие представители правоохранительных органов:

"Попались и с погонами люди. Сказал – всех под метлу в камеру. Всех", – заявил Лукашенко, предупредив, что ко всем виновным по данному делу отношение будет "жесточайшим".

Ранее выяснилось, что через территорию Белоруссии в Россию ввозили нелегальное оружие.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Батька молодец. ему надо быть президентом РФ
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