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В крупном скандале в Белоруссии нашли российский след

В крупном скандале в Белоруссии нашли российский след
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В республике заведено "сахарное" дело. Под подозрение попали граждане РФ

В Белоруссии разгорается международный скандал, в котором, по словам местного генпрокурора  Александра Конюка, замешаны представители России. Он сообщил, что всплыли факты об аферах в производстве сахара, о которых хорошо известно всем в республике.

"Они на слуху", – отметил глава надзорного ведомства в беседе с телеканалом "Беларусь 4 Гродно".

Также он рассказал, что сахарное партнерство держалось на мошеннических схемах. Белорусские заводы и российские закупщики проворачивали махинации. В результате ни одна из сторон не оставалась в обиде. И те, и другие имели от сделки прибыль. 

"Это те мошеннические схемы, которые заключаются с нашими руководителями предприятий контрагентами, в основном российскими", – пояснил Конюк. 

Известно, что руководство четырех белорусских предприятий находится под стражей. По данным местной прессы, в числе задержанных могут быть россияне. Официальной информации на этот счет пока нет, отмечает ТАСС. 

Ксения АНДРЕЕВА

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