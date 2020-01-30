В республике заведено "сахарное" дело. Под подозрение попали граждане РФ

В Белоруссии разгорается международный скандал, в котором, по словам местного генпрокурора Александра Конюка, замешаны представители России. Он сообщил, что всплыли факты об аферах в производстве сахара, о которых хорошо известно всем в республике.

"Они на слуху", – отметил глава надзорного ведомства в беседе с телеканалом "Беларусь 4 Гродно".



Также он рассказал, что сахарное партнерство держалось на мошеннических схемах. Белорусские заводы и российские закупщики проворачивали махинации. В результате ни одна из сторон не оставалась в обиде. И те, и другие имели от сделки прибыль.

"Это те мошеннические схемы, которые заключаются с нашими руководителями предприятий контрагентами, в основном российскими", – пояснил Конюк.

Известно, что руководство четырех белорусских предприятий находится под стражей. По данным местной прессы, в числе задержанных могут быть россияне. Официальной информации на этот счет пока нет, отмечает ТАСС.