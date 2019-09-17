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Украинцы продавали в Россию контрабандное оружие

Украина
Фото: ТАСС
Автоматы с патронами изъяли сотрудники КГБ республики Беларусь

КГБ республики Беларусь и российские таможенники раскрыли контрабандную схемы транспортировки оружия с Украины в Россию. Запрещенный груз перевозили транзитом через Беларусь в Литву, а затем более крупными партиями отправляли в РФ.

По словам председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, в России изъяли целый арсенал: автоматы, пистолеты, винтовки и около 9 тыс. боеприпасов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

Согласно данным таможенного департамента, которые приводит "ФедералПресс", с начала 2019 года на украинско-белорусской границе изъяли 40 единиц оружия.

В начале сентября президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что в Минске были вынуждены закрыть границы с Украиной из-за буквально хлынувшего потока оружия. Так, за прошлый год на границе с Украиной изъяли более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.

Кроме того, таможенники отметили увеличение потока наркотиков как минимум в четыре раза.

"За последнее время по фактам попыток переправить через границу наркотики было возбуждено 129 уголовных дел – в общей сложности, у преступников было изъято 626 кг наркотиков", – цитирует "Царьград" Сенько.

Стоит отметить, что на Украине сейчас действительно огромный оборот нелегального оружия. Часть вывозят из зоны боевых действий в Донбассе, не редки случаи изъятия у бывших военнослужащих гранат, мин, автоматов.

По данным аналитического центра Small Arms Survey, до начала вооруженного конфликта на юго-востоке страны на Украине насчитывалось около 3 млн единиц незаконного оружия. С тех пор этот показатель вырос почти вдвое. Украина стала лидером на "черном рынке" оружия. По информации ВВС, в 2016 полицейские задержали француза, который готовил теракт на "Евро-2016". По данным СБУ, он покупал оружие на Украине.

Александр ИЛЬИН
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