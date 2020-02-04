Белорусский лидер расскажет российскому коллеге про заманчивое предложение от США

Полтора месяца потребовалось президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы понять, что попытка шантажом выбить у Москвы скидку на нефть и газ обречена на провал. Теперь в ход снова идут дипломатия и личные контакты.

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры", – заявил Лукашенко во вторник, 4 февраля, передает БелТА.

Последняя встреча лидеров РФ и РБ состоялась в декабре 2019 года. Тогда им не удалось согласовать важнейший, с точки зрения, Лукашенко вопрос поставок энергоносителей. Батька требовал цену на газ для республики такую же, как для российской Смоленской области. Также он хотел, чтобы Москва компенсировала белорусскому бюджету потери от снижения экспортной пошлины на нефть – прежде Минск забирал себе налог от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в третьи страны, а после введенного налогового маневра лишился этой статьи дохода.

Получив отказ, Лукашенко повернулся к Москве спиной – начал вести переговоры о поставках энергоносителей на Западе и даже купил партию нефти в Норвегии. Теперь, видимо, внял словам экспертов, которые указывали на финансовые потери Белоруссии от таких демаршей. Но предварительно "подстелил соломки", встретившись с госсекретарем США Майком Помпео. Тот сразу пообещал обеспечить республику американской нефтью в случае необходимости. Теперь Лукашенко хочет послушать, что скажет Москва.