Российские власти четко выразили свою позицию

Покупать товар нужно там, где дешевле. Если Белоруссии удалось найти углеводороды по более низкой цене, чем ей могла предложить Россия, то ее решение о закупке было выгодным и целесообразным. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Минск предпочел норвежскую нефть российской.

"Это вопрос экономической целесообразности. Если эта нефть получается дешевле, чем российская, конечно, любая страна должна действовать исключительно исходя из своих собственных интересов. Здесь речь идет о чистой экономике, о чистой коммерческой выгоде", – цитирует RT Пескова.

До января 2020 г. основной объем нефти Белоруссия получала из России. Но в начале года Минск, недовольный введенным Москвой налоговым маневром, потребовал компенсации в виде снижения цены на черное золото. Договориться не удалось. Поставки нефти в Белоруссию из РФ практически прекратились, и Минск купил партию сырья в Норвегии. Стоимость контракта не разглашается, но эксперты сделали свои неутешительные подсчеты.

Сейчас Москва и Минск бьются по поводу тарифов на транзит российской нефти в Европу через белорусский участок трубопровода "Дружба".