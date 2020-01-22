Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россия нашла желающих купить "белорусскую" нефть

Россия избавилась от "белорусской" нефти
Фото: Gazprom/www.globallookpress.com
В РФ успешно распорядились черным золотом, от которого отказался Минск

У российских поставщиков нефти нет оснований делать поблажку белорусам, которые недовольны введением налогового маневра в РФ с 2020 года. По словам главы "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова, компания не собирается за свой счет возмещать белорусской стороне потери из-за отмены льгот.

Ранее в Минске заявили, что с реализацией налогового маневра в нефтяном секторе России стоимость сырья будет обходиться Белоруссии на 5% дороже чем прежде, и на этом основании потребовали скидку от поставщиков. Однако российские компании, за исключением группы "Сафмар", на уговоры не поддались. В результате поставки нефти в Белоруссию практически прекратились.

Минск пригрозил найти других поставщиков и уже купил партию сырья у Норвегии, не пожалев средств на дорогостоящую доставку. Россия, со своей стороны, тоже нашла выход из положения, перенаправив предназначавшуюся Белоруссии нефть другим клиентам.

"Да, [перенаправили], на добыче никак не отразилось. На добыче отражаются только те ограничения, которые есть по ОПЕК+", - цитирует ТАСС Алекперова.

Ранее в РФ отметили, что покупка Минском нефти по рыночной цене доказала, что скидка ему и не требуется.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей