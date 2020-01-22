В РФ успешно распорядились черным золотом, от которого отказался Минск

У российских поставщиков нефти нет оснований делать поблажку белорусам, которые недовольны введением налогового маневра в РФ с 2020 года. По словам главы "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова, компания не собирается за свой счет возмещать белорусской стороне потери из-за отмены льгот.

Ранее в Минске заявили, что с реализацией налогового маневра в нефтяном секторе России стоимость сырья будет обходиться Белоруссии на 5% дороже чем прежде, и на этом основании потребовали скидку от поставщиков. Однако российские компании, за исключением группы "Сафмар", на уговоры не поддались. В результате поставки нефти в Белоруссию практически прекратились.

Минск пригрозил найти других поставщиков и уже купил партию сырья у Норвегии, не пожалев средств на дорогостоящую доставку. Россия, со своей стороны, тоже нашла выход из положения, перенаправив предназначавшуюся Белоруссии нефть другим клиентам.

"Да, [перенаправили], на добыче никак не отразилось. На добыче отражаются только те ограничения, которые есть по ОПЕК+", - цитирует ТАСС Алекперова.

Ранее в РФ отметили, что покупка Минском нефти по рыночной цене доказала, что скидка ему и не требуется.