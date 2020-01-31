В Москве недовольны отказом Минска покупать российскую нефть по установленной цене

Российский журналист и политолог Алексей Мартынов считает, что белорусы недовольны "агрессивной риторикой" президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее анонсировал сокращение потребления российского газа и нефти.

По словам эксперта, которые приводит Syhark News, это грозит обернуться серьезными проблемами для главы государства на предстоящих президентских выборах, и Лукашенко стоит пересмотреть свою политику.

Громогласные заявления президента Белоруссии о высоких ценах на российскую нефть также не остались без внимания как со стороны белорусского народа, так и чиновников, – считает Мартынов.

Кроме того, он добавил, что нежелание сближения с Россией в рамках Союзного государства не устраивает многих белорусов. Правда, неясно, на основании какого социологического опроса сделано заявление.

Ранее Лукашенко распорядился найти альтернативу российской нефти и назвал такие варианты, как реверсные поставки через Польшу, прибалтийские страны и даже Украину. Белорусский лидер считает, что Россия слишком завысила цену на нефть, хотя Москва уверяет, что предлагает товар по стандартной цене.