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Белорусы поплатятся за агрессивную политику Лукашенко

Белорусы поплатятся за агрессивную политику Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве недовольны отказом Минска покупать российскую нефть по установленной цене

Российский журналист и политолог Алексей Мартынов считает, что белорусы недовольны "агрессивной риторикой" президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее анонсировал сокращение потребления российского газа и нефти.

По словам эксперта, которые приводит Syhark News, это грозит обернуться серьезными проблемами для главы государства на предстоящих президентских выборах, и Лукашенко стоит пересмотреть свою политику.

Громогласные заявления президента Белоруссии о высоких ценах на российскую нефть также не остались без внимания как со стороны белорусского народа, так и чиновников, – считает Мартынов.

Кроме того, он добавил, что нежелание сближения с Россией в рамках Союзного государства не устраивает многих белорусов. Правда, неясно, на основании какого социологического опроса сделано заявление.

Ранее Лукашенко распорядился найти альтернативу российской нефти и назвал такие варианты, как реверсные поставки через Польшу, прибалтийские страны и даже Украину. Белорусский лидер считает, что Россия слишком завысила цену на нефть, хотя Москва уверяет, что предлагает товар по стандартной цене.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Скоро в Белоруссии появятся свои бандеровцы - лесные братья. Начнут проводить декоммунизацию, сносить памятники, люстрацию, гнобить русский язык и все ради западной демократии. А все ляжет на плечи простого человека, его же и кровушка может пролиться
Гость
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Вот так начинала Украина в 2005 г., споры по газу, ценообразованию и пр. при заключении договора. А Лукашенко никакой не Союзник для России, с Россией он расходится и по политическим вопросам. Вспомните, как он ЗЕВАЛ на последнем совещании глав государств СНГ при докладе Путина по Польше .......
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