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"Визит врага": Лукашенко использует Помпео для шантажа Москвы

"Визит врага": Лукашенко использует Помпео для шантажа Москвы
Александр Лукашенко и Майк Помпео. Фото:president.gov.by/
Большой вояж представителя Вашингтона по странам бывшего СССР связан с попытками изоляции России

Госсекретарь США Майк Помпео, прокатившийся по нескольким странам СНГ, проверяет почву, насколько они могут оторваться от РФ и попасть под влияние Штатов. Однако целью подобного визита нельзя считать исключительно желание американцев взять в кольцо нашу страну. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко и его заокеанский гость надеются использовать друг друга в противостоянии с Москвой.

К такому выводу пришел директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

Он полагает, что Вашингтон хотел бы совершить в Минске такой же госпереворот, какой им удалось осуществить в Киеве, и навязать белорусам "русофобскую марионеточную хунту" аналогичную той, которая сейчас правит на Украине. Поскольку сейчас власти Белоруссии ведут сложные переговоры с РФ об энергоносителях, американцы не прочь воспользоваться этим моментом. А Лукашенко, в свою очередь, может использовать приезд Помпео в Республику для дополнительного давления на Москву.

"Он делает это, потому что не согласен с теми условиями интеграции, которые предлагает ему Россия. В частности, его не устраивает, что в этой интеграции у него политическое место недостаточно. Во-вторых, его не устраивает, что своеобразная белорусская экономическая модель оказывается недостаточно улажена", – сказал "ЦарьГраду" Марков.

Политолог назвал вояж американца по странам бывшего Советского Союза недружественным. "Это визит врага", – резюмировал он.

Между тем, журналист из Алма-Аты Ибраш Нусупбаев увидел в антисоветском путешествии посланца Вашингтона вполне четкий признак взятия России в кольцо Штатами. Он напомнил, как выглядела политика американцев в отношении нашей страны в 90-е годы, когда Джорджу Бушу-старшему и Биллу Клинтону удалось создать антирусский Балтийский пояс: 3+1 (Латвия, Литва, Эстония плюс США).

Затем в первое десятилетие XXI века Джордж Буш-младший и Барак Обама организовали антирусский Восточно-европейский пояс: 2+1 (Польша, Украина плюс США).

"Второе десятилетие XXI века президент США Дональд Трамп начал с привлечения к антироссийскому Восточно-европейскому поясу Белоруссии (2+1+1), а также к формированию нового антирусского среднеазиатского пояса: 5+1 (Узбекистан, Кыргыстан, Таджикистан, Казахстан, Туркмения плюс США)", – написал журналист в Facebook.

Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с конкретным вопросом: "Не кажется ли Вам, что американцы пытаются обложить Россию, как медведя в берлоге?"

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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