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В России приструнили США после их реакции на отставку правительства

В России приструнили США после их реакции на отставку правительства
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва, как и Вашингтон, на намерена менять свою внешнюю политику

Сенатор Алексей Пешков отреагировал на реакцию американского госсекретаря Майка Помпео, который заявил, что действия Вашингтона по отношению к Москве вряд ли изменятся. 

В своей публикации в Twitter политик отметил, что и Москва не намерена менять внешнюю политику в угодном для Вашингтона направлении. Пушков добавил, что США могут рассчитывать на "полный паритет" в этом вопросе. 

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин огласил посланию Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил некоторые поправки в Конституцию страны. Вслед за этим правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым, подало в отставку. Новым премьер-министром был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. 

Новый председатель правительства пока не производил кадровых изменений, заявив, что это произойдет после консультаций, которые состоятся в ближайшее время. 

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты захотели воспользоваться отставкой российского правительства, намекнув на желаемые уступки со стороны Москвы. 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Им нужен Горбатый 2, что бы продал им все, и отдал власть в их руки, чтобы и нефть и газ и главное палладий был только в их руках
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