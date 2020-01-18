Москва, как и Вашингтон, на намерена менять свою внешнюю политику

Сенатор Алексей Пешков отреагировал на реакцию американского госсекретаря Майка Помпео, который заявил, что действия Вашингтона по отношению к Москве вряд ли изменятся.

В своей публикации в Twitter политик отметил, что и Москва не намерена менять внешнюю политику в угодном для Вашингтона направлении. Пушков добавил, что США могут рассчитывать на "полный паритет" в этом вопросе.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин огласил посланию Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил некоторые поправки в Конституцию страны. Вслед за этим правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым, подало в отставку. Новым премьер-министром был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.

Новый председатель правительства пока не производил кадровых изменений, заявив, что это произойдет после консультаций, которые состоятся в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты захотели воспользоваться отставкой российского правительства, намекнув на желаемые уступки со стороны Москвы.