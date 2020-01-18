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Сенатор Алексей Пешков отреагировал на реакцию американского госсекретаря Майка Помпео, который заявил, что действия Вашингтона по отношению к Москве вряд ли изменятся.
В своей публикации в Twitter политик отметил, что и Москва не намерена менять внешнюю политику в угодном для Вашингтона направлении. Пушков добавил, что США могут рассчитывать на "полный паритет" в этом вопросе.
Напомним, 15 января президент России Владимир Путин огласил посланию Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил некоторые поправки в Конституцию страны. Вслед за этим правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым, подало в отставку. Новым премьер-министром был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.
Новый председатель правительства пока не производил кадровых изменений, заявив, что это произойдет после консультаций, которые состоятся в ближайшее время.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты захотели воспользоваться отставкой российского правительства, намекнув на желаемые уступки со стороны Москвы.
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