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В России появился новый премьер

В России появился новый премьер
Михаил Мишустин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Президент России закрепил решение депутатов своим указом

Михаил Мишустин официально стал премьер-министром страны. Владимир Путин подписал соответствующий указ о его назначении на эту должность.

Об этом сообщили в Кремле.

Ранее Госдума большинством голосов одобрила кандидатуру экс-главы ФНС на пост главы правительства. Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку. Он добавил, что в апреле, когда правительство отчитается перед депутатами, также будет объявлен новый курс камбина. 

После выступления Путина перед Федеральным Собранием 15 января экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство страны в полном составе уходит в отставку. Бывший председатель правительства стал зампредседателем Совбеза. 

Новость дополняется. 

Полина ИВАНОВА

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Ну дай бог, посмотрим какой окажется. Есть небольшой оптимизм, но настораживает, что он не хочет вводить налог на богатых.
игорь
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