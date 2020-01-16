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Михаил Мишустин официально стал премьер-министром страны. Владимир Путин подписал соответствующий указ о его назначении на эту должность.
Об этом сообщили в Кремле.
Ранее Госдума большинством голосов одобрила кандидатуру экс-главы ФНС на пост главы правительства. Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку. Он добавил, что в апреле, когда правительство отчитается перед депутатами, также будет объявлен новый курс камбина.
После выступления Путина перед Федеральным Собранием 15 января экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство страны в полном составе уходит в отставку. Бывший председатель правительства стал зампредседателем Совбеза.
Новость дополняется.
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