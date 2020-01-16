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Медведев получил новую работу

Президент России создал новый пост для экс-премьер-министра России

Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева зампредседателя Совбеза. 

Об этом сообщил Кремль, передает РИА Новости. 

Ранее правительство РФ полным составом подало в отставку. Президент России тут же предложил создать для экс-премьер-министра новую должность. 

Полина ИВАНОВА

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