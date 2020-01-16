Нибиру
- До конца света осталось меньше недели: удар Нибиру неизбежен
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
405 новости
Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева зампредседателя Совбеза.
Об этом сообщил Кремль, передает РИА Новости.
Ранее правительство РФ полным составом подало в отставку. Президент России тут же предложил создать для экс-премьер-министра новую должность.
Иностранные СМИ увидели в этом шаге появление на арене преемника Путина
Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив