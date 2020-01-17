Экс-премьер-министр считает, что отставка правительства - это естественный процесс

Дмитрий Медведев рассказал, почему ушел с поста главы правительства. Новоиспеченный зампредседателя Совбеза считает, что подобные события закономерны для любой страны. Смена правительства – это шаг на пути к изменениям в стране как конституционных, так и другого рода.

По его словам, кабмин старался и в своей работе ориентировался на то, чтобы выполнять задачи, которые ставил президент России Владимир Путин. Цели перед ушедшим правительством ставились амбициозные и сложные, но важные для народа.

"Скажу прямо – многое получилось, что-то не получилось, но так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно",

– признался Медведев, цитирует "Интерфакс".

Бывший премьер-министр страны поблагодарил коллег за работу и пожелал новому правительству и его председателю успехов. Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин пообщались 17 января один на один в кабинете министров.

Об отставке правительства стало известно 15 января после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Президент России создал для экс-премьера должность зампредседателя Совбеза, а на его место назначил главу ФНС Михаила Мишустина, чью кандидатуру 16 января одобрили депутаты.

На Западе растерялись из-за неожиданных перемен в России.