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Медведев объяснил свой уход

Медведев объяснил свой уход
Дмитрий Медведев. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экс-премьер-министр считает, что отставка правительства - это естественный процесс

Дмитрий Медведев рассказал, почему ушел с поста главы правительства. Новоиспеченный зампредседателя Совбеза считает, что подобные события закономерны для любой страны. Смена правительства – это шаг на пути к изменениям в стране как конституционных, так и другого рода.

По его словам, кабмин старался и в своей работе ориентировался на то, чтобы выполнять задачи, которые ставил президент России Владимир Путин. Цели перед ушедшим правительством ставились амбициозные и сложные, но важные для народа.

"Скажу прямо – многое получилось, что-то не получилось, но так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно",

– признался Медведев, цитирует "Интерфакс".  

Бывший премьер-министр страны поблагодарил коллег за работу и пожелал новому правительству и его председателю успехов. Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин пообщались 17 января один на один в кабинете министров.

Об отставке правительства стало известно 15 января после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Президент России создал для экс-премьера должность зампредседателя Совбеза, а на его место назначил главу ФНС Михаила Мишустина, чью кандидатуру 16 января одобрили депутаты. 

На Западе растерялись из-за неожиданных перемен в России.

Фоторепортаж
Премьером станет бывший бизнесмен
Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А ты бы чего хотел?
Что бы Путин решал ВСЕ? А он не разорвется?
Медведев не блистал, спору нет, но выносить ведро и еду готовить ему указов не надо было делать.
Гость
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Разве от марионетки хоть что- то зависит?! Какая разница, какой клоун занимает это место, если он не принимает решений? С тем же успехом можно назначить уборщицу тётю Груню, или обезьяну из цирка! Очередная показуха.
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