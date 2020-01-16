Нибиру
- До конца света осталось меньше недели: удар Нибиру неизбежен
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Действующее пенсионное законодательство в России должно остаться без изменений. Так считает глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить правительство страны.
В четверг, 16 января, Мишустин встречался с думскими фракциями и отвечал на вопросы депутатов о том, какими он видит свои задачи на посту премьера. В частности, на встрече с КПРФ его спросили, возможна ли отмена поправок, внесенных в 2018 г. в пенсионную систему РФ.
"Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно, что происходит с нашими доходами", – приводит РИА "Новости" ответ кандидата в премьеры.
Ранее Мишустин заявил, что намерен внести изменения в состав кабмина.
Обсуждение кандидатуры Мишустина состоится в Госдуме 16 января.
Иностранные СМИ увидели в этом шаге появление на арене преемника Путина
Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив