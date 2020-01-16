Нибиру
- До конца света осталось меньше недели: удар Нибиру неизбежен
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
405 новости
Депутаты высказались за то, чтобы Михаил Мишустин стал новым премьер-министром страны.
Как передает РИА Новости, за его кандидатуру проголосовали 383 человека, воздержались – 41. Никто не проголосовал против.
Мишустин, в свою очередь, поблагодарил Госдуму за поддержку и пообещал держать связь с депутатами, сверяя курс правительства, пишет телеграм-канал того же агентства.
Иностранные СМИ увидели в этом шаге появление на арене преемника Путина
Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив