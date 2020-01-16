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Депутаты одобрили кандидатуру нового премьера России

Госдума большинством проголосовала за главу ФНС

Депутаты высказались за то, чтобы Михаил Мишустин стал новым премьер-министром страны. 

Как передает РИА Новости, за его кандидатуру проголосовали 383 человека, воздержались – 41. Никто не проголосовал против. 

Мишустин, в свою очередь, поблагодарил Госдуму за поддержку и пообещал держать связь с депутатами, сверяя курс правительства, пишет телеграм-канал того же агентства. 

Полина ИВАНОВА

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