Американцев подозревают в "молчаливой поддержке" террористов

Госдеп США мешает установить мир в Сирии. Об этом заявил журналистам в среду представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, которые приводит ТАСС, Госдеп не брезгует ничем в реализации "жесточайших санкций", которые блокируют любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь мирным сирийцам.

Конашенков добавил, что Вашингтон "молчаливо поддерживал" наступление из зоны деэскалации "Идлиб" боевиков сирийского филиала запрещенных в РФ "Аль-Каиды" и "Джебхат ан-Нусры." При этом якобы Майк Помпео назвал впоследствии предпринявших атаку боевиков "невинными мирными жителями".

Ранее сообщалось, что более 2 млн сирийских беженцев вернулись в места постоянного проживания, причем 700 тыс. вернулись домой из других стран.

Вместе с тем, западные СМИ, а также Турция утверждают, что огромное количество сирийцев не могут вернуться, опасаясь мести Дамаска. Также на видео, снятых в Сирии хорошо видно, что города в этой стране сильно разрушены.