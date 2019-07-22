Россияне не поверили сомнительному высказыванию Вашингтона

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не раз "упрашивали" Россию не нарушать положения важных соглашений и отправляли Москве множество соответствующих писем. Интернет-пользователи возмутились утверждению американского политика.

О просьбах США Помпео рассказал на встрече с ветеранами во Флориде, трансляцию которого вел сайт госдепартамента, передают РИА Новости. Это сообщение тут же принялись комментировать в интернете россияне, которые уверены, что ничего подобного не было.

"Хаха! Вот же ж лицемерные мерзавцы!", "На коленях умоляли, взятку предлагали", "Крокодиловы слёзы. Жрёт и плачет", "Упрашивали соблюдать не выгодные договоры, где Россия все будет соблюдать, а США ничего не будут соблюдать", "А мне что-то помнится, что америкокосы стращали да понты кидали. Видимо по их понятиям это означает "упрашивали", "Ну да, верим, прям на коленях ползали в слезах", "Брешет как дышит...Ничего они не отправляли", – возмущаются пользователи Сети словами Помпео.

В начале 2019-го США заявили о том, что выходят из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении положений этого соглашения. В Вашингтоне утверждают, что дальность российской ракеты 9М729 не соответствует договору, что в Москве отрицали. В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что страна ответит зеркально, и в июле также приостановил действие договора. Глава государства отметил, что предложения по разоружению остаются в силе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что Москва всеми силами пыталась сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но Вашингтон не пошел на диалог.

Между странами действует СНВ-3 – единственный договор по ограничению вооружения, но его срок действия истекает в 2021 году. Россия готова к обсуждению этого вопроса, но США пока не решили, хотят ли продлить соглашение.