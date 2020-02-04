Батька осознает, что никто не будет субсидировать Минск так, как Москва

Аналитики говорят, что президента РФ Владимира Путина тошнит при виде его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Посдений также, наверное, время от времени вспоминает, что видел себя на месте Владимира Владимировича. Однако в ближайшие годы эти два политика обречены друг на друга. А история с интеграцией России и Белоруссии бесконечна.

Об этом говорится в аналитической статье журналистки польского издания Krytyka Polityczna Малгожаты Ноцунь, в которой она оценила шанс вхождения Республики в состав РФ.

"Вопрос об интеграции Белоруссии в Россию возвращается каждые несколько лет. Это, пожалуй, самая избитая тема, касающаяся отношений двух стран. Иногда создается впечатление, что журналисты ищут в компьютере старые тексты, немного переделывают их и отдают в печать. Потому что, что же может измениться здесь?", – пишет полячка.



По ее словам, споры о дальнейшей интеграции Москвы и Минска начинаются тогда, когда между ними возникают разногласия. Путин выдвигает Лукашенко ультиматум: либо создаем Союзное Государство (на условиях РФ), либо прекращаем предоставлять вам льготы, в частности, при поставках на природное сырье, отмечается в статье.

Вот в такие моменты батька резко разворачивается на Запад.

Как пишет Ноцунь, в 1996 г., когда между Россией и Белоруссией начались переговоры об интеграции, Лукашенко был амбициозен и мечтал стать главой Союзного государства. Во второй половине 1990-х он был популярен популярен не только в своей Республике, белорусам завидовали и россияне, поскольку тогдашний президент РФ Борис Ельцин скомпрометировал себя и страну на международной арене", отмечает автор. "Он был болен, и не было секретом, что он часто заглядывает в стакан", – напоминает полька.

Между тем, Лукашенко обещал согражданам, "что будет на коленях умолять Советский Союз вернуть Белоруссию под свое крыло".

По мнению журналиста, сегодня мы наблюдаем очередную часть российско-белорусского конфликта, поэтому снова в СМИ появляются такие заголовки "Поглотит ли Россия Белоруссию?". Лукашенко, как всегда в такие моменты, указывает, что у него на международной арене есть другие союзники.

Далее Ноцунь описывает, как батька пытался купить нефть у Венесуэлы в 2007-ом. При этом аналитики задавались вопросом, как он будет транспортироваться сырье в Белоруссию и сколько это будет стоить. Как заигрывал с Западом ради траншей, освобождая политзаключенных и убеждая, что выходит из-под влияния Москвы. По ее словам, Лукашенко любит разные альянсы, даже самые экзотические.

"Но он всегда думает материально. Проще говоря: "дружба" Лукашенко стоит денег. Теперь, перед лицом дальнейших недоразумений на линии Минск – Москва, Лукашенко перечисляет других "возможных" союзников", – говорится в статье.

В качестве таковых приводится Норвегия, а, точнее, ее нефть. Здесь же фигурируют страны Прибалтики. Однако, указывает полька, аграрная Белоруссия совсем не является государством большого стратегического международного значения, и "в нынешней политической системе и при нынешнем президенте эта страна больше всего нужна России"

"Москве, обреченной на международную изоляцию, удобно, что она всегда может указать на Минск как на своего союзника. (…) Лукашенко, в свою очередь, осознает, что никто не будет спонсировать Минск так, как Москва", – поясняет автор.

Так что батьке нужна Россия, как и российские деньги, поскольку именно благодаря им он выполняет общественный договор, который заключил со своим обществом, куда входит более дешевый газ, коммунальные услуги, оплата пенсий, мир в стране и т. д.

Если Белоруссия когда-либо войдет в состав России, Москве необходимо, чтобы "у всех должно сложилось впечатление, что это соответствует желанию белорусского лидера". Однако для самого Лукашенко – это не самый лучший расклад, "но любой другой будет тоже плох", резюмирует журналистка.