"Старший брат" против: Минск требует от Москвы нефть по мировым ценам
Минск готов закупать у России нефть по мировым ценам, но в Москве настаивают на дополнительной премии сверх того для отечественных компаний. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко в ходе сегодняшней поездки в город Добруш.
"Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам", – цитирует Батьку БелТА.
По его словам, Россия на такие предложения не идет и настаивает "еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти" в Белоруссию.
"А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?" – возмутился Лукашенко.
Лидер нации ждет от Москвы честного, прозрачного и искреннего сотрудничества с Минском. И подчеркнул, что ничего не просит дополнительно к тому, как она работает с западными партнерами.
Россия, сообщил он, предложила сегодня белорусской стороне $127 за 1 тыс. куб. м газа, в то время как "спотовые цены в Европе" не превышают $100.
"Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот. У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 миллиардов. То есть они у нас продают на $9 миллиардов больше, чем покупают. Так кто кого кормит?" – задался вопросом Лукашенко.
Президент уверен, что сейчас граждан России настраивают против него лично и Белоруссии в целом. При этом он не уточнил, кто ведет эту разрушительную пропаганду, но указал, что "ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха".
Ранее сегодня стало известно, что на 7 февраля назначен визит белорусского лидера в РФ, где он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Как заявил сам Александр Григорьевич, "настал момент истины".
Исходя из того, что на прошлой неделе Республику посетил высокий американский гость – глава Госдепа Майк Помпео, - обещавший батьке заменить всю российскую нефть на заокеанскую, можно предположить, что Лукашенко снова едет шантажировать Кремль.
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