Под предлогом ремонта труб Минск пытается давить на Москву по транзиту и закупкам сырья

Белорусская сторона уведомила о начале ремонтных работ на двух участках магистрального нефтепровода "Дружба", по которому транспортируется нефть из России покупателям в Европе.

Как сообщает АО "Гомельтранснефть Дружба", предполагается, что ремонт завершится 6 февраля. Между тем, аналогичные работы в прошлом месяце затянулись на гораздо более длительный срок, чем ожидалось перед их началом.

Также не конкретизируется, насколько ограничены объемы поставок. Зато отмечается, что степень опасности дефектов, методы ремонта и расположение мест повреждения заставили руководство компании снизить режим перекачки на перегоне "Мозырь – Брест" с частичным выводом из эксплуатации отдельных участков нефтепровода.

В те же сроки будет вестись реконструкция технологических трубопроводов НПС "Кобрин" и НПС "Туров", говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Когда белорусы вели ремонт в январе, поставки российского сырья в Польшу ограничили на 50%. Тогда же местный оператор предупредил Москву, что такие работы будут проходить каждый месяц. Как полагают эксперты "Ъ", ремонтом и затягиванием сроков его проведения власти Белоруссии пытаются надавить на Россию в ходе переговоров о повышении тарифов на транзит, да и закупку сырья по выгодным для Минска ценам.

Напомним, 31 января президент Александр Лукашенко утвердил повышение тарифа на прокачку нефти из РФ европейским потребителям по магистральным нефтепроводам на 6,6% с 1 февраля.

