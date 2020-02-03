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Белоруссия перекрыла прокачку российской нефти в Европу

Белоруссия перекрыла прокачку российской нефти в Европу
Фото: EPA/ANDREI LIANKEVICH/ТАСС
Под предлогом ремонта труб Минск пытается давить на Москву по транзиту и закупкам сырья

Белорусская сторона уведомила о начале ремонтных работ на двух участках магистрального нефтепровода "Дружба", по которому транспортируется нефть из России покупателям в Европе.

Как сообщает АО "Гомельтранснефть Дружба", предполагается, что ремонт завершится 6 февраля. Между тем, аналогичные работы в прошлом месяце затянулись на гораздо более длительный срок, чем ожидалось перед их началом.

Также не конкретизируется, насколько ограничены объемы поставок. Зато отмечается, что степень опасности дефектов, методы ремонта и расположение мест повреждения заставили руководство компании снизить режим перекачки на перегоне "Мозырь – Брест" с частичным выводом из эксплуатации отдельных участков нефтепровода.

В те же сроки будет вестись реконструкция технологических трубопроводов НПС "Кобрин" и НПС "Туров", говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Когда белорусы вели ремонт в январе, поставки российского сырья в Польшу ограничили на 50%. Тогда же местный оператор предупредил Москву, что такие работы будут проходить каждый месяц. Как полагают эксперты "Ъ", ремонтом и затягиванием сроков его проведения власти Белоруссии пытаются надавить на Россию в ходе переговоров о повышении тарифов на транзит, да и закупку сырья по выгодным для Минска ценам.

Напомним, 31 января президент Александр Лукашенко утвердил повышение тарифа на прокачку нефти из РФ европейским потребителям по магистральным нефтепроводам на 6,6% с 1 февраля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Чего психовать, может действительно ремонт нужен. А если нет, то лишний раз убеждаешься что нормальных соседей нет, есть прилипалы привыкшие что-то получать на халяву.
Гость
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"цивилизованные" уже давно бы поменяли главного и горя бы не знали.
У них вся демократия состоит из поменянных царьков, которым только разрешается произносить"чего изволите мой господин".
Вася
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Вячеслав Москва
Что и следовало ожидать: с такими союзниками, как Колин папа и врагов не надо.
Eсли бы не ваше огромное желание превратить Беларусь в свою колонию то и прокачка по нефтепроводу была бы нормальной. Я б на месте Белорусов вобще подорвал бы нефтепровод, так как фсбшники подорвали газопровод из Туркмении, когда Украина хотела закупать туркменский газ. У фсбшников решалось все просто...
Гость
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Вот тебе на. Ну как так можно.
Вячеслав Москва
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Что и следовало ожидать: с такими союзниками, как Колин папа и врагов не надо.
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