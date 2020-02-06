Батька прилетел в Сочи за "моментом истины" в душевном облачении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл сегодня с рабочим визитом в Россию. В сочинском аэропорту он предстал перед журналистами в темно-синем кардигане, одетом на белую футболку.

Как пишет Telegram-канал "Пул №3", бацька без галстука прилетел на встречу с Путиным.

Вероятно, белорусскому лидеру нужно создать душевную обстановку, чтобы умилостивить российского коллегу, в адрес которого и всей России в целом Лукашенко много чего нелицеприятного и обидного успел наговорить за последние дни. И братья мы неправильные, и не хотите халявную нефть давать – бесплатно возьмем хоть у казахов, хоть у американцев, и россияне неблагодарные, поскольку белорусы их кормят, и кредиты захотим – и не отдадим...

Основная встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина состоится завтра, 7 февраля. Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов белорусско-российского сотрудничества, сообщает агентство БелТА. Вероятно, главным из них будет закупка нефти у России, поскольку наступил "некий момент истины".

