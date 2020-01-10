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Лукашенко терпит крах в войне с Путиным

Лукашенко терпит крах в войне с Путиным
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: President of Russia/ww.globallookpress.com
Батьку заподозрили в отказе бороться за суверенитет страны

Россия переигрывает Белоруссию в ее устремлении удержать независимость, а нефтегазовая война между Москвой и Минском является стратегическим инструментом Кремля. Действия же белорусского президента Александра Лукашенко в данном вопросе говорят о его беспомощности и инфантилизме. К такому выводу пришел доктор политических наук Павел Усов.

Оценивая последние телодвижения лидера нации, белорусский эксперт считает, что "его политика терпит крах на всех направлениях и в особенности в вопросах геополитики". Бацька, полагает аналитик, не решает системные экономические проблемы государства, а как провинциальный чиновник "звонит высоким начальникам в Москву".

"Лукашенко не нужна Беларусь на долгие времена, ему важно просто спокойно доправить и обеспечить безопасность семьи, а после – хоть выгоревшая земля", – заявил Усов оппозиционному изданию "Белорусский партизан".

По его мнению, президент РФ Владимир Путин возрождает Российскую Империю, а соседняя Республика является ее частью,  над которой нужно восстановить политический контроль. Поскольку Лукашенко Москвой рассматривался как вассал, от он успешно выполнил свою роль, в том числе, сохранив "стратегическое присутствие России". А сейчас пришла пора "вернуть эту землю в распоряжение "императора"", однако бацька, привыкший жить в роскоши, не в состоянии отказаться от них, констатирует эксперт.

Накануне, Лукашенко в очередной раз жаловался, что российский "Газпром" выставляет слишком завышенную цену на нефть и газ, даже выше мировых. И объявил, что Минск нашел каких-то других продавцов топлива. Конкретизировать не стал.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
Ответить
Лукашенко, это колхозник, ставший хозяином Белоруссии. В 90-е при поддержке российских коммунистов и аграриев он метил в президенты России, поэтому и затащил свой колхоз в так называемое союзное государство. Не получилось, Ельцин выбрал Путина. С тех пор и мучается последний диктатор Европы, изображая из себя то брата, то друга, то союзника России. А на деле, как гритца, с такими друзьями и врагов не надо.
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