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"Страну перевернут вверх дном": Лукашенко уготована судьба Януковича

"Страну перевернут вверх дном": Лукашенко уготована судьба Януковича
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинский эксперт оценил метания батьки между Россией и Западом

Белоруссия может быть ввергнута в гражданский конфликт аналогичный тому, который произошел на Украине, если президент Республики Александр Лукашенко продолжит заигрывать с Европой и США ради того, чтобы Москва пошла на экономические уступки Минску. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Так он прокомментировал действия за последние несколько месяцев белорусского лидера, связанные с ситуацией закупок у РФ нефти и газа. Украинский эксперт посоветовал Лукашенко вспомнить, что произошло с экс-президентом Незалежной Виктором Януковичем.

"То же самое произойдет и с ним. Европа и Америка просто его сдадут, устроив революцию. А страну перевернут вверх дном. Закончится все горем, фашизмом и нацизмом", – сказал "ПолитНавигатору" украинец.

По его мнению, заигрывание Минска с Западом приведет к трагическим последствиям, а значит ни Америке, ни Европе верить нельзя.

Также Журавко считает, что батьке нужно давно прекратить экономически поддерживать бандеровскую власть на Украине. Это был бы настоящий шаг к миру в Донбассе.

"Минску давно следовало бы прекратить поставки топлива и других энергоносителей – это была бы реальная помощь для того, чтобы быстрее прекратить войну на территории Украины.  На месте белорусского президента я бы ужесточил и режим на границе", – констатировал Журавко.

Сегодня стало известно, что в ходе визита главы Госдепа Майка Помпео в Минск Лукашенко якобы обсудил с ним возможность поддержки Вашингтона в случае, если Белоруссия откажется возвращать РФ выданные ею кредиты. Александр Григорьевич решил, таким образом, разыграть карту постмайданного Киева, заявившего в свое время, что Россия якобы навязала Януковичу $3 млрд, приобретя украинские облигации в 2013 году.

С этим шантажным кейсом, вероятно, Лукашенко едет 7 февраля к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы выбить льготы при закупке нефти.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Думаю первым вынесут Путина...
Олигархи очень недовольны...
игорь
Ответить
пока россия не заберет свои земли которые отняли царьки снг - всегда будет это со стороны царьков снг
Гость
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Сколько этому "эксперту" заплатил Кремль?
1
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