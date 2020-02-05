"Страну перевернут вверх дном": Лукашенко уготована судьба Януковича
Белоруссия может быть ввергнута в гражданский конфликт аналогичный тому, который произошел на Украине, если президент Республики Александр Лукашенко продолжит заигрывать с Европой и США ради того, чтобы Москва пошла на экономические уступки Минску. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Так он прокомментировал действия за последние несколько месяцев белорусского лидера, связанные с ситуацией закупок у РФ нефти и газа. Украинский эксперт посоветовал Лукашенко вспомнить, что произошло с экс-президентом Незалежной Виктором Януковичем.
"То же самое произойдет и с ним. Европа и Америка просто его сдадут, устроив революцию. А страну перевернут вверх дном. Закончится все горем, фашизмом и нацизмом", – сказал "ПолитНавигатору" украинец.
По его мнению, заигрывание Минска с Западом приведет к трагическим последствиям, а значит ни Америке, ни Европе верить нельзя.
Также Журавко считает, что батьке нужно давно прекратить экономически поддерживать бандеровскую власть на Украине. Это был бы настоящий шаг к миру в Донбассе.
"Минску давно следовало бы прекратить поставки топлива и других энергоносителей – это была бы реальная помощь для того, чтобы быстрее прекратить войну на территории Украины. На месте белорусского президента я бы ужесточил и режим на границе", – констатировал Журавко.
Сегодня стало известно, что в ходе визита главы Госдепа Майка Помпео в Минск Лукашенко якобы обсудил с ним возможность поддержки Вашингтона в случае, если Белоруссия откажется возвращать РФ выданные ею кредиты. Александр Григорьевич решил, таким образом, разыграть карту постмайданного Киева, заявившего в свое время, что Россия якобы навязала Януковичу $3 млрд, приобретя украинские облигации в 2013 году.
С этим шантажным кейсом, вероятно, Лукашенко едет 7 февраля к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы выбить льготы при закупке нефти.
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