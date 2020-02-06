Лукашенко пожаловался на саботаж Москвы
Правительство Белоруссии должно представить главе государства план по преодолению негативных тенденций, возникших из-за проблем с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по топливно-энергетическим вопросам в четверг, 6 февраля.
По его словам, последние 13 лет Белоруссия постоянно сталкивается с перебоями в поставках нефти и газа из РФ, с продуктовыми войнами, передает "БелТА".
"К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти – по 2 миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч – одна четверть", – указал Батька.
Он подчеркнул, что Минску приходится слишком часто менять свои планы развития экономики, подстраиваясь под настроения Москвы. И потребовал от правительства отчета, какие меры предприняты, чтобы белорусская экономика не страдала от этой зависимости.
"Хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны: ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров", – заявил Лукашенко.
Ранее премьер Сергей Румас сообщил, что Белоруссия потеряла в 2019 г. $330 млн из-за налогового маневра России. При этом подсчеты таможенного ведомства страны оказались скромнее.
На пятницу, 7 февраля, намечены переговоры Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
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