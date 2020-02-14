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Свое возьмем: Лукашенко пригрозил самовольно откачать нефть из "Дружбы"

Свое возьмем: Лукашенко пригрозил самовольно откачать нефть из "Дружбы"
Александр Лукашенко. Фото:president.gov.by/
Минск продолжает выторговывать у Москвы выгодные условия

Если Россия не поставит Белоруссии нефть в нужных объемах, страна начнет брать топливо из транзитной трубы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время визита на Светлогорский ЦКК. 

При этом глава государства подчеркнул, что никого не шантажировал, а честно сказал, что по соглашению недопоставлено 1,5 млн нефти и теперь страна сама возьмет то, что ей причитается.

"Если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать", – цитирует Александра Лукашенко агентство "БЕЛТА "

Белорусский лидер напомнил и о "грязной нефти" из трубопровода "Дружба", за которую Минск так и не получил компенсацию. Из-за этого якобы пострадало оборудование в Моозыре и Новополоцке.

Также Лукашенко в очередной раз заявил, что Белоруссия будет покупать нефть у других стран и "не собирается платить премии российским нефтяным компаниям, тем более, раз они поставляют продукт по мировой цене.

По его словам, Минск прорабатывает вопрос поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба". Причем для поставок задействуют, в частности, балтийские порты.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение республики в обмен на единые цены на энергоносители.

"Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы разные страны – намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России".

Президент республики подчеркнул, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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читатель.
договор с россией не стоит той бумаги на которой он написан Отто Бисмарк : "Никогда не верьте русским, <цензура> русские не верят даже самим себе", он же . в мордоре с тех пор ничего не изменилось.
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
Особенно отсылы к историческим личностям нравятся.
Нашел наивного французского русофоба, которому современники пальцем у виска крутили, и давай цитировать.
Но, замечу, тогда украины не было, и гадил сей персонаж на всех славян, и на вас хохлоптиеки, тоже, наивно считая вас людьми.
Почитаешь это "историка", как в женский роман вляпаешься. Типичный народоволец, с требованиями скинуть тиранию царя и провозгласить республику. И все это с надрывом, слезами, ломаниями рук и размазыванием соплей. Утопичный <цензура>, одним словом.
Гость
Ответить
читатель.
договор с россией не стоит той бумаги на которой он написан Отто Бисмарк : "Никогда не верьте русским, <цензура> русские не верят даже самим себе", он же . в мордоре с тех пор ничего не изменилось.
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
Такие писульки мы тут уже видали, чихать на них, распечатай и в рамочку, на стену повесь, будешь тащиться! И поГУГЛи там еще, может что поумнее скопируешь, чутатель!
Гость
Ответить
читатель.
договор с россией не стоит той бумаги на которой он написан Отто Бисмарк : "Никогда не верьте русским, <цензура> русские не верят даже самим себе", он же . в мордоре с тех пор ничего не изменилось.
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
Эк тебя колбасит))).
Еще Владимира Красно солнышко вспомни, как он кого где надул)))
Мне вот интересно, ты от апоплексического удара сдохнешь, или желчью захлебнешься? Что раньше случится?
zx
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верьте хохлам
Гость
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Россия должна помнить , что в друзьях у неё только армия и флот. А Лукашенко это так-хапуга и наглец. Никто белорусов не заставляет и им самим решать кто они и с кем они хотят быть.Бог им судья. Только пусть не забывают что Россия это вечный сосед будет.
злой кот
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значит нам опять на бензин взлетит цена и далее по цепочке ... Зато у нас золотых медалей ........
читатель.
Ответить
договор с россией не стоит той бумаги на которой он написан Отто Бисмарк : "Никогда не верьте русским, <цензура> русские не верят даже самим себе", он же . в мордоре с тех пор ничего не изменилось.
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
Андрей
Ответить
Где-то где такое было... чем закончилось знаем.
Гость
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бери-бери,сколько успеешь все бери
может у кремля веки до конца откроются какого упыря вырастили и кормят
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