Минск продолжает выторговывать у Москвы выгодные условия

Если Россия не поставит Белоруссии нефть в нужных объемах, страна начнет брать топливо из транзитной трубы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время визита на Светлогорский ЦКК.

При этом глава государства подчеркнул, что никого не шантажировал, а честно сказал, что по соглашению недопоставлено 1,5 млн нефти и теперь страна сама возьмет то, что ей причитается.

"Если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать", – цитирует Александра Лукашенко агентство "БЕЛТА "

Белорусский лидер напомнил и о "грязной нефти" из трубопровода "Дружба", за которую Минск так и не получил компенсацию. Из-за этого якобы пострадало оборудование в Моозыре и Новополоцке.

Также Лукашенко в очередной раз заявил, что Белоруссия будет покупать нефть у других стран и "не собирается платить премии российским нефтяным компаниям, тем более, раз они поставляют продукт по мировой цене.

По его словам, Минск прорабатывает вопрос поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба". Причем для поставок задействуют, в частности, балтийские порты.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение республики в обмен на единые цены на энергоносители.

"Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы разные страны – намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России".

Президент республики подчеркнул, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.