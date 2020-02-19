Зеленский обозвал ветерана войны в Донбассе треплом
На Украине СМИ бурно обсуждают конфликт президента страны Владимира Зеленского с майором ВСУ Романом Ковалевым на мероприятиях по случаю годовщины боев и позорного попадания украинских военных в котел под Иловайском. Во время беседы лидер нации назвал ветерана АТО "треплом".
Сам инцидент произошел еще летом 2019 года, но стал достоянием накануне, когда об этом рассказал офице в интервью "4 каналу". Видеозапись беседы выложена в YouTube.
Военный поведал о том, как после мероприятий подошел к Зеленскому и спросил у него, почему он уклонялся от службы в армии.
"Было официальное заявление Минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходили четыре повестки. Три из них еще в 2014 году", – сказал Ковалев, на что глава государства ответил, что это неправда.Тогда в диалог вмешался экс-боец нацбатальона "Донбасс" и попросил атошника поведать, реально ли тот сражался под Иловайском и есть ли у него соответствующая награда. Когда тот ответил, что у него нет "Иловайского креста", тут снова подал голос пан Зеленский, заявивший следующее:
"То есть вы пришли, чтобы что? Мы сейчас поминаем людей, подожди, а вы пришли рассказать на крови, что были в Иловайске! Трепло!".
Позже и президент, и его охрана нашли этого воина, которому бывший комик снова повторил, что тот "трепло".
Сам Ковалев объяснил в интервью, что он действительно воевал под Иловайском почти две недели, и это можно проверить в его личном деле.
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