Вашингтон потратит деньги на запудривание мозгов украинской молодежи
Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить Украине $38 млн на укрепление "национального самосознания" украинских детей и молодежи. Вашингтон захотел с помощью грантов воспитать новое поколение юных лидеров в чужой стране. Об этом говорится в документе USAID.
В американском ведомстве очень озаботились тем фактом, что
новые постмайданные "украинские ценности" уже шесть лет находятся под угрозой из-за "российской пропаганды". А значит, нужно влить миллионы долларов в укрепление уже ранее вложенных "печенек".
"Цель данной деятельности – воспитание у молодежи чувства ответственности за демократическое европейское будущее Украины путем дальнейшей мобилизации молодежных лидеров вокруг ценностно-ориентированной идеи украинского национального самосознания, опирающейся на инновации, гражданскую активность и плюрализм", – говорится в документе.
Американцы, которые знают толк в запудривании мозгов, сразу определились, на кого должны быть потрачены грантовые доллары – это подростки 10-14 лет, поскольку "именно в этот период начинают формироваться жизненные установки и поведенческие модели".
Также отмечается, что в ходе "революции гидности" народ Незалежной призвал к европейскому будущему, которое предполагает демократию, независимость и разрыв с советским прошлым. Поэтому программа включает в себя борьбу с "российской агрессии и пагубным влиянием Кремля". В планах американцев обозначены мероприятия в регионах, которые не подконтрольны Киеву, если там "наступит мир".
Комментируя на RT возможное будущее финансовое вливание Вашингтона в Киев, крымский политолог Иван Мезюхо напомнил, что USAID уже глубоко прижился в Незалежной. Спонсируемые агентством некоммерческие организации активно участвовали в госперевороте в 2013-2014 годах. Он считает, что получатели американских денег всегда готовы к массовым беспорядкам, а сейчас всего лишь готовится новый этап деятельности в соборной.
"Не секрет, что многие активисты "евромайдана" после госпереворота дискредитировали себя. Некоторые грантоеды вошли в предыдущий состав украинского парламента, но провалились на последних выборах. В США понимают, что украинской политике требуются обновления", – констатировал эксперт.
Пользователи под статьей уже предположили, на что и куда уйдут деньги Вашингтона, а также подвергли критике "молчание" Москвы (орфография и пунктуация сохранены оригиналов:)
"Сша подкидывают брёвна в огонь,чтобы не затухало разрушение Украины :)", "Что там можно развивать кроме русофобии? Агрессивную русофобию – фашизм", "Это они деньжат бандеровцам подкинули, с демократическими ценностями у них как-то не то. Теперь будет в порядке...", "Россия лениво возражает, США покупают, промывают и действуют. Кто в конечном счете победит?", "США молодцы, а нам остается наблюдать", "38 миллионов на секс, наркотики и рок н-ролл, круто ..)))".
Если вспомнить, что на днях депутат от "Слуги народа" Лада Булах внесла в Верховную раду законопроект,
которым предлагается дать право подросткам с 14 лет менять пол без согласия родителей, то можно догадаться, куда, в том числе, пойдут американские миллионы.
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