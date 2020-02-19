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Украинский политик признал Крым российским

Украинский политик признал Крым российским
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший губернатор двух областей Незалежной рассказал Зеленскому всю правду о выборах

Киев не сможет провести всенародное голосование на территории Крыма, поскольку он давно составная часть России. А над подобными мечтами президента Украины можно лишь посмеяться.

Так прокомментировал бывший глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант Геннадий Москаль недавнее заявление Владимира Зеленского о возможности проведения выборов на полуострове и в Донбассе. Об этом глава государства говорил на прошедшей 14-16 февраля Мюнхенской конференции по безопасности.

Москаль назвал слова Зеленского "пустыми и конверсионными".

"А как провести выборы в Крыму,<...> когда он давным-давно составная часть РФ. Как там провести?", – задавался вопросом политик в эфире телеканала "112" (примерно с 40 мин. видео).

Кроме того, он критически оценил идею лидера нации о патрулировании украинскими военными совместно с ополченцами и ОБСЕ границы Незалежной в Донбассе. По его мнения это невозможно, поскольку сложно представить, а куда денутся военные ДНР и ЛНР.

"Это полный бред, все смеются, а те, кто зависят от президента, (глава МИД Вадим) Пристайко и другие, они поддакивают, у них другого выхода нет, завтра они скажут, что это не так – их уволят… Уже в разных интерпретациях говорят, что это возможно – да невозможно это! И невозможно провести выборы 31 октября в нынешней ситуации", – констатировал пан Москаль.

Напомним, ранее о потери Крыма для Украины высказался и наведывавшийся в Киев в начале февраля госсекретарь США Майк Помпео на закрытой встрече с украинскими активистами. Тогда он заявил, что Незалежная сама отдала России полуостров, а Москва не из тех, "у которой что-то можно забрать".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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