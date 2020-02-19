Новый глава Минобороны Незалежной твердо идет дорогой Порошенко

Украинские власти после вчерашнего боя между бойцами ВСУ и ЛНР пришли к выводу, что в Донбассе находятся свыше 25 тысяч военнослужащих ВС России. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.

Киев два дня пытается навязать общественности мнение, что на украинских военных напали луганские служивые, да так, что прихватили с собой тело погибшего контрактника ВСУ. Вот и сегодня после закрытого заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки местные журналисты спросили у министра, сколько же российских военнослужащих в Донбассе.

"Это изменяемая ситуация ... Мы видим, что более 25 тысяч, точно", – цитирует УНИАН специалиста в области бурового оборудования и выпускника английских оксфордов.

Таким образом, пан Загороднюк даже перещеголял экс-президента страны Петра Порошенко, который ранее объявлял о цифре в 10 тысяч российских военных. Но то так.

Также глава Минобороны поведал, что в ходе боя украинские бойцы вынуждены были оставить наблюдательный пункт под названием "Баня", сообщает "24 канал". По данным Киева, именно оттуда и было эвакуировано тело 22-летнего гранатометчика 72-й ОМБ Максима Хитайлова в Луганск.

Москва назвала вчерашний вооруженный инцидент провокацией Киева перед заседанием Совбеза ООН, который прошел в ночь со вторника на среду, 19 февраля.

