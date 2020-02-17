Отсутствие договоренностей по цене не смутило руководство республики

"Шквал критики", который обрушился на руководство Белоруссии после предупреждений о готовности перенаправлять на местные заводы транзитную нефть из экспортного трубопровода "Дружба", не повлиял на решение президента республики Александра Лукашенко. В понедельник, 17 февраля, на совещании по поводу охраны госграницы он подтвердил, что работа белорусских НПЗ будет обеспечена за счет объемов нефти, поставляемой Россией на Запад.

"Межправительственное соглашение Белоруссии и России предусматривает поставку 24 миллионов тонн нефти. Вот и все!" – приводит пояснение Батьки "БелТА".

Москва и Минск не смогли договориться о цене на нефть с 2020 г., поэтому вместо обычных 2 млн т в январе на НПЗ Белоруссии поступило только 500 тыс. тонн. Республика пыталась найти альтернативных поставщиков и даже купила партию сырья у Норвегии, но такой вариант оказался слишком дорог.

Затем Минск разрешил своим производителям нефтепродуктов перерабатывать технологическую нефть, но эксперты предупредили о негативных последствиях такого шага. В результате Лукашенко заявил, что Белоруссия будет отбирать необходимый объем нефти из трубы, по которой нефть идет европейским партнерам России.

В Кремле угрозы белорусского президента услышали, но решили пока воздержаться от реакции. "Иногда эмоции берут верх", – прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее лидеры РФ и Белоруссии встречались в Сочи, где договорились продолжать переговоры по поставке углеводородов в республику.