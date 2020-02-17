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Лукашенко заявил о праве Минска на нефть из транзитной трубы

Лукашенко заявил о праве Минска на нефть из транзитной трубы
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отсутствие договоренностей по цене не смутило руководство республики

"Шквал критики", который обрушился на руководство Белоруссии после предупреждений о готовности перенаправлять на местные заводы транзитную нефть из экспортного трубопровода "Дружба", не повлиял на решение президента республики Александра Лукашенко. В понедельник, 17 февраля, на совещании по поводу охраны госграницы он подтвердил, что работа белорусских НПЗ будет обеспечена за счет объемов нефти, поставляемой Россией на Запад.

"Межправительственное соглашение Белоруссии и России предусматривает поставку 24 миллионов тонн нефти. Вот и все!" – приводит пояснение Батьки "БелТА".

Москва и Минск не смогли договориться о цене на нефть с 2020 г., поэтому вместо обычных 2 млн т в январе на НПЗ Белоруссии поступило только 500 тыс. тонн. Республика пыталась найти альтернативных поставщиков и даже купила партию сырья у Норвегии, но такой вариант оказался слишком дорог.

Затем Минск разрешил своим производителям нефтепродуктов перерабатывать технологическую нефть, но эксперты предупредили о негативных последствиях такого шага. В результате Лукашенко заявил, что Белоруссия будет отбирать необходимый объем нефти из трубы, по которой нефть идет европейским партнерам России.

В Кремле угрозы белорусского президента услышали, но решили пока воздержаться от реакции. "Иногда эмоции берут верх", – прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее лидеры РФ и Белоруссии встречались в Сочи, где договорились продолжать переговоры по поставке углеводородов в республику. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Даже хохлы хоть как то свои действия прятали, а тут Лукашенко заявил открыто, что будет воровать! Интересно какой таваропоток с европой у нас по автомобильным дорогам? Может статься, что Лукашенко будет фуры останавливать и забирать товар из них. Феодалы так и делали при проезде их територий купцами.
игорь
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обыкновенный царек на деньги сша отрабатывает да еще деньги с россии тянет
а вообще белоруссия это часть россии по статус кво -коль последняя правопреемница ссср
Вячеслав Москва
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А ведь этот самодур лез в президенты России, для этого и создавал союзное государство. Постепенно он превращается в нашего врага.
Гость
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Соси-ка ты нефть из болота, авось получится?
Гость
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Вот я не медик, а очень знать, как называется климакс у мужчин.
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