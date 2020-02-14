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Лукашенко отстоял Белоруссию от поглощения Россией

Лукашенко отстоял Белоруссию от поглощения Россией
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Минск предпочел расплачиваться за топливо рублем, а не суверенитетом

Россия требует от Белоруссии отказаться от независимости ради скидки на нефть и газ. По словам главы республики Александра Лукашенко, именно на это ему намекал президент РФ Владимир Путин во время их встречи в Сочи.

"Они понимают интеграцию, как поглощение Беларуси. Это не интеграция! Это инкорпорация! На это я никогда не пойду", – поспешил успокоить белорусов президент.

Он заявил, что, пока жив, будет бороться за суверенитет Белоруссии, даже если к власти придут люди с иными взглядами. В частности, поэтому он принял решение платить втридорога за иностранную нефть, но продолжать заключать контракты с поставщиками за пределами России. Такая "диверсификация" нужна Минску, чтобы "каждый год 31 декабря не стоять на коленях", приводит БелТА слова Батьки.

Главы РФ и Белоруссии провели переговоры 7 февраля. Главный вопрос заключался в поставках нефти и газа. Сначала сообщалось, что стороны достигли компромисса. Но затем новости из Минска показали, что проблема сохранилась.

Ранее Лукашенко требовал, чтобы цены на углеводороды для Белоруссии как для члена Союзного государства были такими же, как для российской Смоленской области.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

spuki
Ответить
Лукашенко рискует стать токсичным также как и Порошенко.
В.В.П.
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Гость
Прозрели ! то Лукашенку звали себе в президенты. То вдруг халявщик и они его кормили. Ты себя прокормить не можешь, - Лукашенку он кормит )) кормилец....
Кто Лукашенко звал в президенты? Хохлы?
Гость
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вот же утырок
россии незачем поглощать белоруссию а затем ее поднимать хотя бы до своего уровню
платить за свой счет пусть небольшие пенсии,субсидии и льготы населению
совсем идиотов сейчас мало
обьединение это - жить за свой счет в равных условиях и одинаковыми целями (военными,социальными,экономическими)
но колхозник переворачивает весь смысло бьединения в угоду лишь личной власти
Гость
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Прозрели ! то Лукашенку звали себе в президенты. То вдруг халявщик и они его кормили. Ты себя прокормить не можешь, - Лукашенку он кормит )) кормилец....
Гость
Ответить
Батька ратует за суверинитет, но хочет газ как с смоленской области. Еще один халявщик! 20 лет кормили Бандерландию и Беларусь, теперь давай до свидания!
Гость
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С Россией он "стоит на коленях" один раз в год.
В западом он будет жить на коленях. Хохляндии ему мало перед глазами.
Гость
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Пока жив....
Интересно.))))
игорь
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лукашенко вообще не причем
причем лишь власть россии
эта она сюсюкается и не только с белорусью но и со всеми снгешными странами
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