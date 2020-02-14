Минск предпочел расплачиваться за топливо рублем, а не суверенитетом

Россия требует от Белоруссии отказаться от независимости ради скидки на нефть и газ. По словам главы республики Александра Лукашенко, именно на это ему намекал президент РФ Владимир Путин во время их встречи в Сочи.

"Они понимают интеграцию, как поглощение Беларуси. Это не интеграция! Это инкорпорация! На это я никогда не пойду", – поспешил успокоить белорусов президент.

Он заявил, что, пока жив, будет бороться за суверенитет Белоруссии, даже если к власти придут люди с иными взглядами. В частности, поэтому он принял решение платить втридорога за иностранную нефть, но продолжать заключать контракты с поставщиками за пределами России. Такая "диверсификация" нужна Минску, чтобы "каждый год 31 декабря не стоять на коленях", приводит БелТА слова Батьки.

Главы РФ и Белоруссии провели переговоры 7 февраля. Главный вопрос заключался в поставках нефти и газа. Сначала сообщалось, что стороны достигли компромисса. Но затем новости из Минска показали, что проблема сохранилась.

Ранее Лукашенко требовал, чтобы цены на углеводороды для Белоруссии как для члена Союзного государства были такими же, как для российской Смоленской области.