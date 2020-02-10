Соседняя республика ждет поблажек от России

Заявление Белоруссии о покупке российской нефти по общемировым ценам немного приукрашено. На самом же деле черное золото обойдется ей чуть ниже. Хотя на переговорах в Сочи чересчур эмоциональный глава государства Александр Лукашенко выступал против эксклюзивных условий.

В этом году Минск рассчитывает, что Москва будет поставлять ему нефть на 17% ниже, заявил вице-премьер соседней республики Дмитрий Крутой. Таким образом, ее цена составит 83-85% от мировой. Правда, есть один нюанс. В названную цифру не входит экспортная пошлина.

"А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая. А российские компании говорят: вы нам еще премии заплатите. <...> Добавляя премию, россияне хотят эту цену увеличить", – пояснил политик, передает БЕЛТА.



Он также отметил, что налоговый маневр в России доведет цену на нефть для Белоруссии до 100% от мировой, и выразил надежду, что заявки на мартовский транзит через республику поступят от компаний из РФ в конце этой недели.

Ранее Крутой высказался относительно договоренностей президентов по российскому газу. По его словам, условия поставок голубого топлива останутся прежними или улучшатся.

"На переговорах с "Газпромом", конечно, мы будем добиваться небольшой корректировки в нашу пользу, но, как базовый вариант, цена $127 (прим. ред. – за 1 тыс. куб. м) на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов", – подчеркнул Крутой.

Напомним, ранее эксперт оправдал провал Лукашенко в переговорах с Путиным.