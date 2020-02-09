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В России охладили жаркий пыл Лукашенко

В России охладили жаркий пыл Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заявлениям белорусского президента дали трезвую оценку

Комментировать заявления Александр Лукашенко неудобно, однако игнорировать их эмоциональность нельзя. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.   

Он отметил, что Россия и Белоруссия являются суверенными государствами, а лидеры обеих стран настроены на развитие двусторонних отношений. Расстановка приоритетов, как рассказал Песков, очевидна и проистекает из интересов стран, которые выражают их главы. Оба президента отстаивают интересы своих стран, однако во время двусторонних встреч они также обсуждают общие интересы.   

Сам же он, как и шеф президентского протокола Владислав Китаев и большая часть министров, смог присоединиться к переговорному процессу двух лидеров в Сочи лишь во второй половине дня: самолет с делегацией из-за погодных условий то не мог вылететь из Москвы, то и вовсе приземлился в Минеральных водах.   

Отметим, что речь идет об оброненной Лукашенко фразе, которую он озвучил 4 февраля. Тогда глава Белоруссии заявил о наступающем "моменте истины", комментируя предстоящую встречу с Владимиром Путиным.   

Ранее Лукашенко встретился в Минске с американским госсекретарем Майком Помпое, который дал обещание снабдить на 100% Белоруссию нефтью. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав какого-либо другого государства.  

Накануне стало известно, что Белоруссия будет закупать у России нефть по общемировым ценам.    

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

zx
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он нк лука а ЛУКАВЫЙ
Гость
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не хотел бы хвастаться но меня действительно редко подводит интуиция.Мне кажется что больше бранных слов в адрес России со стороны председателя колхоза мы не услышим. да и шантажа тоже.И ремонт трубы быстренько закончат
sergej
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Чувство реальности потерял Председатель колхоза! Т.е. ОБОРЗЕЛ!
Гость
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Лука загнал себя в тупик, отсюда судорожные метания, истерики и провокационные заявления, а тут еще и выборы на носу, поневоле взвоешь.
Гость
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наверняка колхознику чтото пообещали незначительное,типа увеличить закупки картофеля и холодильников,увы,пройдет немного времени,доходы от перепродажи наших энергоресурсов упадут и по новой будет вставать 9нагибаться) в свою *любимую позу* и орать что все его предали и воевал (гнил в окопах)он на чужой войне
поел каши на воде,усатый?
Гость
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Чем угрожал Путин "союзнику"? Танками, оккупацией? Аннексией?
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