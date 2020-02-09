Заявлениям белорусского президента дали трезвую оценку

Комментировать заявления Александр Лукашенко неудобно, однако игнорировать их эмоциональность нельзя. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия и Белоруссия являются суверенными государствами, а лидеры обеих стран настроены на развитие двусторонних отношений. Расстановка приоритетов, как рассказал Песков, очевидна и проистекает из интересов стран, которые выражают их главы. Оба президента отстаивают интересы своих стран, однако во время двусторонних встреч они также обсуждают общие интересы.

Сам же он, как и шеф президентского протокола Владислав Китаев и большая часть министров, смог присоединиться к переговорному процессу двух лидеров в Сочи лишь во второй половине дня: самолет с делегацией из-за погодных условий то не мог вылететь из Москвы, то и вовсе приземлился в Минеральных водах.

Отметим, что речь идет об оброненной Лукашенко фразе, которую он озвучил 4 февраля. Тогда глава Белоруссии заявил о наступающем "моменте истины", комментируя предстоящую встречу с Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко встретился в Минске с американским госсекретарем Майком Помпое, который дал обещание снабдить на 100% Белоруссию нефтью. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав какого-либо другого государства.

Накануне стало известно, что Белоруссия будет закупать у России нефть по общемировым ценам.