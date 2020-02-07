Минск торгуется с Москвой, рискуя безопасностью братского народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспоминает о "братских чувствах" к России, только когда это ему выгодно. Причем обычно все заявления о единстве и поддержке остаются только словами, на деле Минск нередко потворствует противникам Москвы. На это указал политолог Андрей Суздальцев накануне переговоров лидеров РФ и РБ Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 7 февраля.

В качестве примера эксперт привел продовольственное эмбарго, которое Россия объявила в ответ на санкции Запада. Эти "контрсанкции" фактически провалились из-за потока контрабанды, который был налажен через Белоруссию. Другой пример – отказ Минска разместить в республике российскую военную базу в 2015 г., который поставил Россию под удар американских ракет:

"База эта была предназначена для того, чтобы блокировать в случае чего американскую ПРО в Польше, ту самую, которая может запускать "Томагавки", о чем неоднократно говорил Путин. НАТО очень благодарна Лукашенко, что не дал эту базу разместить", – цитирует "Царьград" Суздальцева.

По мнению эксперта, России приходится очень дорого расплачиваться за союз с Белоруссией, которая все время выторговывает себе условия под угрозой сближения с противниками РФ.

Накануне белорусский лидер заявил, что едет в Сочи "решать проблемы", но дал понять, что от своих требований по нефти и газу отступать не собирается.