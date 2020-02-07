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Белоруссия оставила Россию беззащитной перед американскими ракетами

Белоруссия оставила Россию без защиты от американских ракет
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск торгуется с Москвой, рискуя безопасностью братского народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспоминает о "братских чувствах" к России, только когда это ему выгодно. Причем обычно все заявления о единстве и поддержке остаются только словами, на деле Минск нередко потворствует противникам Москвы. На это указал политолог Андрей Суздальцев накануне переговоров лидеров РФ и РБ Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 7 февраля.

В качестве примера эксперт привел продовольственное эмбарго, которое Россия объявила в ответ на санкции Запада. Эти "контрсанкции" фактически провалились из-за потока контрабанды, который был налажен через Белоруссию. Другой пример – отказ Минска разместить в республике российскую военную базу в 2015 г., который поставил Россию под удар американских ракет:

"База эта была предназначена для того, чтобы блокировать в случае чего американскую ПРО в Польше, ту самую, которая может запускать "Томагавки", о чем неоднократно говорил Путин. НАТО очень благодарна Лукашенко, что не дал эту базу разместить", – цитирует "Царьград" Суздальцева.

По мнению эксперта, России приходится очень дорого расплачиваться за союз с Белоруссией, которая все время выторговывает себе условия под угрозой сближения с противниками РФ.

Накануне белорусский лидер заявил, что едет в Сочи "решать проблемы", но дал понять, что от своих требований по нефти и газу отступать не собирается.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Интересно, а кого мы еще спонсируем? "Газ по писят", колинпапа... Казахстан, вроде, сам живет. Прибалты, вроде, заволновались. Турция, слышал, еще пытается. Сирия. Кто чего еще знает?
Гость
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этот батька уже задолбал всех своим нытьем
Гость
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"Минск нередко потворствует противникам Москвы"... а почему весь мир кроме сирии и сев.корее противники Москвы и почему под Москвой подразумевается один гр. Пукин и его уголовный менеджмент.
Америке <цензура> ненужна рассейская нефть и газ,.. свои бы успеть распродать до того как весь мир перейдет на электрическую и водородную тягу.
Гость
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"покажут вам огромный болт"
Ну правильно, братство - братством, а табачек - врозь!
Гость
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Хохол есть хохол по Шевченко!
Гость
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Я не буду отдавать свои деньги за бензин в машине соседа, если, конечно, не совместное использование его машины. Нефть я не добываю, газ - тоже. Пусть хоть Крым себе забирают) Москву - туда же))) Только вот те, кто добывают и кто живет на тех териториях покажут вам огромный болт, который положат на ваше желание :РРР
Гость
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Крым не признал Российским. Гарючку продавал Украине, для танков.
Гость
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Скорее наоборот Москва торгуется с Минском, рискуя безопасностью братского народа!
Гость
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Почему эту усатую хохлосрань еще пускают в Россию.
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